قنصلية المغرب بأمستردام تحتفي بذكرى عيد العرش

هسبريس من الرباط

احتفالا بعيد العرش، الذي يصادف هذه السنة الذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأمستردام، مساء الثلاثاء، حفلا بإحدى قاعات الحفلات الفخمة بأمستردام.

وإلى جانب مشاركة أفراد الجالية المغربية من مختلف الأعمار، ممثلين في رؤساء الجمعيات والمساجد المغربية وأطر مغربية في ميدان المال والأعمال وكذا الطلبة، علاوة على ممثلين عن الأبناك المغربية وشركة الخطوط الملكية المغربية، فقد عرف الحفل حضور شخصيات وازنة من دبلوماسيين أجانب ومسؤولين هولنديين، محليين وأمنيين، وممثلين عن هيئات المجتمع الهولندي، وكذا ممثلين عن الطائفة اليهودية بشمال هولندا.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، شكر القنصل العام للمملكة المغربية بأمستردام، محمد متوكل، الحاضرين لـ"مشاركتهم أفراد الشعب المغربي الاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوبهم لتأكيد تشبثهم وارتباطهم بالعرش العلوي المجيد"، مبرزا مختلف الأوراش التنموية التي يعرفها وطنهم، والتي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس منذ تربعه على العرش، وكذا الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي مكنت المملكة المغربية من تبوؤ مكانة رفيعة على المستوى العربي والإفريقي والدولي، مذكرا بـ"العناية المولوية الموصولة لكل أفراد الجالية المغربية بالخارج".

وبهذه المناسبة تم تنظيم مأدبة عشاء على شرف الضيوف، ضمت مختلف الأطباق المغربية المشهورة.