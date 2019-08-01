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كُتّاب وآراء
قنصلية المغرب بطاراغونا تخلد ذكرى عيد العرش
نظمت قنصلية المملكة المغربية بمدينة طراغونا الإسبانية حفلاً بمناسبة الذكرى العشرين لتربّع الملك محمد السادس على العرش.
وتخللت الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية التي تفاعل معها الحاضرون والحاضرات، خصوصا الأناشيد والأهازيج الوطنية التي نالت حظها الأوفر من أداء الفنان المغربي المقيم بإسبانيا "حكيم".
سلوى البشري، القنصل العام للمملكة المغربية بجهة طراغونا، ليريدا وأراغون، استعرضت في كلمة لها بالمناسبة مجموعة من الإنجازات التي تحققت في فترة حكم الملك محمد السادس، معرّجة على العلاقات الإسبانية المغربية "التي ما فتئت تتطور من حسن إلى أحسن".
وقد عرف الحفل حضورا بارزا لمجموعة من أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالجهة المذكورة، إضافة إلى كل من جوان ساباطي، مندوب الحكومة الإسبانية بطاراغونا، وكارلوس بيسير، عمدة مدينة ريوس، وجوسيب ماريا، الرئيس الإقليمي لشرطة الموسوس ديسكوادرا الكطلانية، وشخصيات أخرى.