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قنصلية المغرب في بيلباو تخلد بذكرى عيد العرش

قنصلية المغرب في بيلباو تخلد بذكرى عيد العرش
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 03 غشت 2019 - 02:15

بمناسبة عيد العرش، نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببيلباو حفلا حضره أفراد من الجالية والسلطات المحلية والجهوية والوطنية الإسبانية، وإعلاميون وفاعلون في المجتمع المدني المحلي.

وفي كلمة لها بمناسبة الذكرى العشرين لتولي الملك محمد السادس العرش، استعرضت فتيحة الكموري، القنصل العام للمغرب بإقليم الباسك، الإنجازات التي حققتها العلاقات المغربية الإسبانية خلال هذه المرحلة من تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعرضت المسؤولة ذاتها، خلال الاحتفاء الذي حضره مندوب الحكومة الإسبانية بالإقليم وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، التحولات والإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة المغربية منذ اعتلاء الملك العرش في سبيل بناء مجتمع مغربي حداثي، وفتح أوراش كبرى منحت المغرب الريادة في المنطقة المغاربية والإفريقية.

كما شهد الحفل أنشطة فنية وثقافية قدمتها فرق موسيقية، بالإضافة إلى تنظيم حفل استقبال لأفراد الجالية المغربية بمنطقة بيلباو بالمناسبة العشرين لعيد العرش.

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