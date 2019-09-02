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كُتّاب وآراء
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العثماني: عودة "مغاربة المهجر" دليل على الثقة
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:10
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن "عدد المغاربة الذين دخلوا أرض الوطن قادمين من بلاد المهجر بلغ أزيد من مليوني ونصف مليون مغربي، وذلك إلى غاية يوم 30 من غشت الماضي".
وأضاف العثماني، في "تغريدة" له على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، أن "الرقم شهد ارتفاعا بنسبة 3.44 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة لمغاربة العالم في بلدهم"، مشيرا إلى أن "العودة إلى بلدان الإقامة بدأت، وكل شيء يمر على أحسن ما يرام".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
1 - ابو حسام الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:18
ان لم نستحي فقل ماشئت !!!!! وهل هذا انجاز في نظركم يا حكومة الفاشلين!!!!!
2 - رشدون الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:19
شكرا على حسن الاستقبال و خصوصا العودة إلى ديارنا الحقيقة أوروبا حيث ثمن التذكرة بلغ زيادة 300 في المائة، أن لم تستحي قل ما شئت، لولا حبنا لوطننا ول دوينا ما رجعنا إليك والى زبانيتك
3 - tadlawi الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:22
وااااااااحمادي.كون ما الوالدين مايجي تاواحد.
4 - محمد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:25
بالعكس يا سيادة الوزير فعدد المغاربة العائدين لزيارة المغرب كان قليلا جدا بسبب السلب والنهب والنصب ... الدي تعرضوا له ويتعرضون له باستمرار في غياب الامن والقانون والاخلاق وتق ان اغلب المهاجرين يضطرون للدهاب للمغرب بسبب عائلاتهم ووالديهم ولولا ذلك مازار احد منهم المغرب الا قليل .
5 - حسب ما فهمت الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:25
* حسب ما فهمت " عودة مغاربة المهجر" دليل الثقة ،
في دول المهجر ، لا في الوطن الأم .
* بالفعل هؤلاء البواجدة ، لم يعد أي واحد يثق فيهم .
في دول المهجر ، لا في الوطن الأم .
* بالفعل هؤلاء البواجدة ، لم يعد أي واحد يثق فيهم .
6 - زماگري الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:26
مغاربة المهجر يحبون وطنهم وهم ياتون الى البلد لزيارة اهاليهم فقط لا حبا في الحكومة كما اراد ان يوهمنا س العثماني
7 - خارج الحدود الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:26
ماكاين لا ثقة لا ولو، كلما فـي الأمر أن غالبيتهم يأتون للمغرب لزيارة الوالدين و الأقارب.
8 - Moghrabi الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:27
سي العتماني أضحك الله سنك والله حتى جبتي ليا الضحكة... أوديييييي
9 - عثمان الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:29
أولا إسمهم الجالية وذلك لانهم تم إجلاؤهم من بلادهم واختارو المنفى طوعا للحصول على حياة كريمة لم تستطع لا حكومتك ولا اي حكومة اخرى توفيرها
و عودة الجالية هي عودة لزيارة الأباء و الأمهات وصلة الرحم
اما هم سيفضلون قضاء العطلة في دولة أخرى توفر لهم الراحة و الثمن المناسب
و عودة الجالية هي عودة لزيارة الأباء و الأمهات وصلة الرحم
اما هم سيفضلون قضاء العطلة في دولة أخرى توفر لهم الراحة و الثمن المناسب
10 - Eljabra الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:30
اذا لم تستحي فقل ما شءت.
طبيعۃ عملك السي الطببب النفسي تقول بان المغاربۃ مشحونين عاطفيا لدرجۃ انه يضحي بكل شيء من اجل قبلۃ علی راس امه وابيه. وجلسۃ بين اخوته واخواته وهو ما ينقصه في بلاد المهجر.
اما عن الثقۃ السي العثماني فاقول لك ان غرابيل الدنيا جميعها لا تغطي الشمس.
طبيعۃ عملك السي الطببب النفسي تقول بان المغاربۃ مشحونين عاطفيا لدرجۃ انه يضحي بكل شيء من اجل قبلۃ علی راس امه وابيه. وجلسۃ بين اخوته واخواته وهو ما ينقصه في بلاد المهجر.
اما عن الثقۃ السي العثماني فاقول لك ان غرابيل الدنيا جميعها لا تغطي الشمس.
11 - أبو شعيب الهولندي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:32
هذه كذبة باينة أسي العثماني، بعودتنا للمغرب ليس لثقتنا في سياستكم أو ثقتنا في المسؤولين ، عودتنا لأن لنا والدينا و أهلنا في المغرب ، هذا هو سبب العودة
لو انتفت هذه الأسباب لاخترنا وجهات أخرى لقضاء العطلة ، كإسبانيا، إيطاليا أو تركيا، فعندهم الجودة و الأسعار المعقولة
لو انتفت هذه الأسباب لاخترنا وجهات أخرى لقضاء العطلة ، كإسبانيا، إيطاليا أو تركيا، فعندهم الجودة و الأسعار المعقولة
12 - مهاجر الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:33
كلا شيئ احسن على ما يرام للأن المغرب احسن من فرنسا دعوة بك لله العتماني والله لو معندشي الاهل ديالي تماك ماتشوف وجهي في المغرب
13 - Me again الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:34
المهاجرين متشوقون لعائلاتهم و ارضهم و مسقط رأسهم و انت تقول ان ذلك دليل على الثقة!
الثقة تتجلى في حالة رجوعهم نهاءيا! و لن و لم يفعلوا لانهم لا يتقون لا فيك و لا حكومتك و لا خدام الدولة و لا اصحاب الدكاكين السياسية! الناس توحشات بلادها فقط و بعضهم يفضل السياحة في بلدان اخرى فقط ليبتعدوا. اما الذين ليس لهم اقرباء، فتأكد انهم منذ سنين لم يزوروا المغرب!
الثقة تتجلى في حالة رجوعهم نهاءيا! و لن و لم يفعلوا لانهم لا يتقون لا فيك و لا حكومتك و لا خدام الدولة و لا اصحاب الدكاكين السياسية! الناس توحشات بلادها فقط و بعضهم يفضل السياحة في بلدان اخرى فقط ليبتعدوا. اما الذين ليس لهم اقرباء، فتأكد انهم منذ سنين لم يزوروا المغرب!
14 - فيصل الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:34
الله يهديك راه الناس جاو للعيد ويشوفو حبابهم راه بلادهم ماشي بلادك. زعما نتا لي درتي فيهم الخير باش جاو. نتا راه كاع محاسبينكش هما واش كاين ولا لا. اي حاجة. كيقولو العدالة والتنمية هما. السبب فيها. الا الحاجات الخايبة بحال الغرق ديال بنادم. فالواد. قالك هما مدارو والو.
15 - مكلخ الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:35
يعودون لرؤية عائلاتهم و لحنينهم لمسقط رأسهم...
سأتركهم يجيبونك في التعليقات أسفله...
رغم أنك مجرد "بيدق" في يد أسيادك مخربّي هذا البلد.
.
سأتركهم يجيبونك في التعليقات أسفله...
رغم أنك مجرد "بيدق" في يد أسيادك مخربّي هذا البلد.
.
16 - المهدي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:36
الثقة في من في حكومتك ؟ آش هاد التخريبق اصبحتم على درجة من الافلاس تبحثون عن اي قشة تنتشلكم من مستنقع التخبط والفشل .. مغاربة المهجر وانا واحد منهم يعودون وسيعودون لزيارة أقاربهم وزيارة قبور الأحبة والترحم عليهم ولقاء الأصدقاء القدامى وصادف هذه السنة عيد الأضحى تزامناً مع العطلة المدرسية ببلدان المهجر فلا تعتقد ان لكم ولحزبكم أدنى علاقة بهذا الأمر .. شوف مع الدّاخل أما اصحاب برّا راه قادّين بشغلهم ...
17 - عزالدين الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:37
باسم الله و الحمد لله لا يا عثماني ليست ثقة فيكم بل انه حب الوطن
18 - مهاجر الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:37
و الله لولا الوالدين لما حطيت رجلي، الوطن اصبح غير رحيم حتى بالاموات باقي غير الاحياء. العثماني غير بقا ساكت ملي كتهدر كدير غير الظحك فراسك
19 - yaaaaaaaaadris الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:37
أ السي العثماني ، نعل الشيطان ، خاصك تعرف بأنك سياسي فاشل لا تتوفر على النزر القليل من رجل السياسي العصري الذي يمكن أن يقود البلاد إلى بر الأمان ،
20 - وجدي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:39
نعود إلى البلاد لأن عائلاتنا و أصدقائنا هناك و حنين الأرض التي ولدنا فيها و ليس للدولة دخل في ذالك بل إنها تزيد في الإنحدار و التخلف و الرجوع إلى الوراء و شكرا
21 - الإنجازات الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:42
العطلة الصيفية صادفت عيد الأضحى ، الذبح الحلال على أرض الوطن وزيارة الوالدين والأقارب في هاته المناسبة الدينية هي من حفزت المغاربة في المهجر لزيارة الأقارب والأحباب لإحياء صلة الرحم و مشاركة أجواء العيد وطقوسه.
22 - محمد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:43
عودة مغاربة المهجر دليل على وفائهم لبلدهم و الحرص على صلة رحمهم. و ما يستحقونه هم و المغاربة في الداخل مسؤولين جديرين بالثقة و على مستوى عال من الكفاءة.
أما أنت العثماني لا تتوفر فيك ولا في جماعتك أقصد (حزبك!؟) أدنى شروط الكفاءة ولا حس المسؤولية.
و لهذا انصحك بإتباع هذا المثل الذي قد يفيدنا جميعاً (إذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب).
أما أنت العثماني لا تتوفر فيك ولا في جماعتك أقصد (حزبك!؟) أدنى شروط الكفاءة ولا حس المسؤولية.
و لهذا انصحك بإتباع هذا المثل الذي قد يفيدنا جميعاً (إذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب).
23 - من أمستردام الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:43
اعلم سيدي الوزير أن هذه النسبة ستتقلص بشكل كبير و كبير في المستقبل القريب. فجيل المغتربين قصرا أو هروبا من البلاد قد بدأ عده العكسي، أما الجيل الحالي و ما سيتبعه فلن يتكفل عناء المشقة و السفر ليحط الرحال بعالم ثالث بعيد كل البعد عما ألفه..الكلام أظن أنه واضح.
24 - خلدون الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:44
يرجعون لرؤية الوالدين... هل احضرتم لهم شيئا مفرحا في هذا البلد السعيد يا حكومة النحس
25 - Amsterdam الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:44
إذا لم تستح فاصنع ما شئت . ارقام مفبركة. الجالية فهمة اللعبة يا حمادي.
26 - مغربي غيور الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:47
بالله عليك سيدي العثماني هل من عاد الى اهله بالنسبة اليك انجاز والله ثم والله لم تجد ما تقوله سوى انه انجاز حشومة رءيس حكومة يقول كلام لا معنى له انت مريض مع كامل احتراماتي اختلطت عندك الامور اين هي الكفاءات التي طالبك بها صاحب الجلالة اخجل من نفسك
27 - الثقة في الله الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:53
جيت نكتب لقيتكم تكلفتو ....الثقة في الله و الوالدين و العاءلة اللي مكتخلي متوجد و تخليهم على كفوف الراحة .اما نتوما حوايجكم ميتقوش فيكم.
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