العثماني: عودة "مغاربة المهجر" دليل على الثقة

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن "عدد المغاربة الذين دخلوا أرض الوطن قادمين من بلاد المهجر بلغ أزيد من مليوني ونصف مليون مغربي، وذلك إلى غاية يوم 30 من غشت الماضي".

وأضاف العثماني، في "تغريدة" له على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، أن "الرقم شهد ارتفاعا بنسبة 3.44 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة لمغاربة العالم في بلدهم"، مشيرا إلى أن "العودة إلى بلدان الإقامة بدأت، وكل شيء يمر على أحسن ما يرام".