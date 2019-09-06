التنديد يرافق إفراغ أسرة مغربية جنوب برشلونة

متابعة من خالد ملوك

نفّذت السلطات الأمنية الإسبانية حكما بالإفراغ من سكن مُكترى، ببلدية ريوس التابعة لمحافظة تراغونا جنوب مدينة برشلونة، في حق أسرة مغربية مكونة من الأب والأم وأطفالهما الثلاثة القاصرين.

وأفادت منابر إعلام إسبانية بأن الأسرة المغربية، التي قضت مدة 12 عاما داخل المنزل المذكور، قررت، منذ عام، دفع فقط نصف رسوم الإيجار للمالك، الذي أخل بوعده بشأن إعادة تجديد الإقامة التي توجد في حالة يرثى لها.

وأوردت صحيفة "لابنغوارديا" أن قرابة ثلاثين شخصا خرجوا لمساندة العائلة المغربية، التي وجدت نفسها في الشارع بلا مأوى بعد مدة إقامة تفوق العشر سنوات، مشيرة في السياق ذاته إلى أن "منظمة ضحايا الرهن العقاري"، المعروفة اختصارا بتسمية "PAH"، دخلت على الخط بغية تسوية وضعية الأسرة.

وصرحت إحدى الناشطات بالمنظمة سالفة الذكر بأن قسم الخدمات الاجتماعية التابع لبلدية ريوس وفّر إقامة مؤقتة للأسرة المغربية، في انتظار البحث عن منزل جديد للإيجار، موضحة أن العائلة المتضررة ظلت تدفع 150 يورو، نصف المبلغ الإجمالي للكراء، شهريا لمالك الإقامة التي تعاني من الرطوبة ومشكلة تسرب المياه.

وقالت الأم شهرزاد والدموع تذرف من عينيها إنها كانت تسلم المال إلى صاحب المسكن كل شهر؛ لكنها لم تكن تتسلم وصلا مكتوبا، لافتة إلى أن مالك المنزل المكترى لجأ إلى رفع دعوى قضائية بغرض إخلاء أفراد الأسرة، قبل أن تتدخل القوة العمومية تنفيذا لقرار الإفراغ الصادر من قبل النيابة العامة.

من جهتها، نددت ساندار كسانوفا، عضو بالتنظيم المشار إليه، بخرق القانون رقم 24/2015 المنظم لعملية الإفراغ، محملة المسؤولية الكاملة للمنتخبين المحلين الذين لم يقوموا بأي شيء من أجل إيقاف تنفيذ قرار الإفراغ، بالرغم من معرفتهم المسبقة بالوضع المعيشي للأسرة المغربية.

"العائلة المتضررة تطالب فقط بسكن لائق يضمن كرامتها أو تمكينها من دفع مبلغ الإيجار"، تضيف المناضلة الحقوقية ساندرا، التي أكدت أيضا أن الوضع سيزداد سوءا وستكون هناك المزيد من الحالات، لا سيما في ظل صمت السلطات أمام مثل هذه القرارات التي تمس كرامة الأشخاص وحقوقهم الأساسية.