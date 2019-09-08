24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. موقع أوجگال في بني ملال .. وجهة سياحية وخزان للتراث الإنساني (5.00)

  2. "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)

  3. "الرواية المسافرة" .. مبادرة تهدف إلى تسفير الكتب لتشجيع القراءة (5.00)

  4. عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)

  5. "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | رحيل الربّانة المغربية الشابة هند يخلّف صدمة وسط مغاربة كندا

رحيل الربّانة المغربية الشابة هند يخلّف صدمة وسط مغاربة كندا

رحيل الربّانة المغربية الشابة هند يخلّف صدمة وسط مغاربة كندا
مبارك بوعلي من كندا
الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:00

شكل خبر وفاة الشابة المغربية هند برش صدمة جماعية وسط الجالية المغربية والعربية، وكذلك وسط سكان كيبيك ومدينة لافال، حيث تقيم عائلة الراحلة.

وتوافد على بيت عائلة برش العشرات من أبناء الجالية المغربية والعربية والمسلمة، وكذلك أصدقاء ورفقاء الراحلة هند في الدراسة، لتقديم التعازي.

هسبريس زارت بيت الربانة المغربية المتدربة، في وقت لم يستطع أب الفقيدة التحدث بفعل جلل الصدمة، صرحت السيدة ثوريا، والدة الشابة الراحلة، لهسبريس قائلة: "مصابنا كبير، لكن الحمد لله على كل حال، ابنتي كانت مثالا للطالبة المتفوقة، المعروفة بحسن الخلق، وتتمتع بسمعة جيدة، فنحن أبواها البيولوجيان، لكن كان لها آباء وأمهات وإخوة في كل من مدينة لافال وكيبيك وكندا".

وأضافت الأم المكلومة "أريد أن أتقدم بالشكر لكل الذين تعاطفوا معنا، وكل المتطوعين الذين شاركوا في عملية البحث عن ابنتي هند، من رجال الأمن بكيبيك وكندا، وإدارة المدرسة حيث كانت تتابع دراستها. وكذلك أشكر سورية العثماني، سفيرة صاحب الجلالة بكندا، والقنصل العام للمملكة المغربية بمونتريال فؤاد القدميري، والقنصل المساعد سعيد لعلام، وحسين رحموني، من السفارة بأوتاوا، الذين زارونا في بيتنا وشاركونا مصابنا وحزننا".

وأضافت: "لقد رافقتها لأول مرة في رحلة بالطائرة عشية وقوع الحادث، وكانت الرحلة رائعة، إذ إنني قمت بتصوير كامل مراحلها، رغم أنني غير متعودة على التقاط الفيديوهات والصور… مشيئة الله كانت أقوى ..رحم الله ابنتي وألهمنا الصبر".

ومن المتوقع أن تصدر هيئة الطيران والسلطات الكندية خلال الأيام المقبلة تقريرا عن الأسباب والحيثيات التي كانت وراء سقوط الطائرة التي كانت تقودها المرحومة هند برش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الجيلالي البيساوي الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:12
لا اله الا الله محمد رسول الله ...تعازينا الحارة لأب هذه الفتاة و لأمها و لكل افراد اسرتها ...انا لله و ان اليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك الواسعة و ارحم جميع اموات المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - Abdelhak الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:13
قدر الله.إنا لله وانا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
3 - abdou الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:17
الله يخفف ما نزل. اللهم الهم ذيها الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - هيشام اليسامي الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:17
الله يرحمها و يرزق أهلها الصبر و السلوان..الدوام لله..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - sécurité الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:19
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - mellouk الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:21
تعازينا الحارة في هذا المصاب الجلل. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته والهم ذويها وأهلها جميل الصبر و السلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - Reda UK الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:23
ان لله وان اليه راجعون. رحم الله الفقيدة و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته ويرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - fouzia Bruxelles الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:23
الله يرحمها برحمته الواسعة ويسكنها الفردوس الأعلى ويجعلها من الحوريات، اللهم نور قبرها وثبتها بالقول الثابت عند السؤال. ربي ألهم ذويها الصبر والسلوان واربط على قلبهم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - صدمة الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:24
لا اله الا الله ...الله يرحمها ويرزقها الجنة ..امين .....يا رب العالمين يا رحمان.. يارحيم .. ياعلي... يا قادر يا مقتدر ...ياقدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - سلمى الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:25
الله يرحمها الله يرزقكوم الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - Lalla leila الأحد 08 شتنبر 2019 - 23:31
رحمها الله - رحمة واسعة
وجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ووالدينا والأقربين وجميع المسلمين

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
(156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون
إنا لله وإنا إليه راجعون / ولا حول ولا قوة إلا بالله .

اللهم اغفـر لها وارحمها و اعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها
واغسلها بالماء والثلج والبرد ، و نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، و اللهم أبدلها دارآ خيرآ من دارها و أهلآ خيـرآ من أهلها ،و قها فتنة القبر وعذاب النار / وارحم اللهم جميع موتى المسلمين / اللهم آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.