عائلة مغربية تشكو عنصرية حزب "فوكس" الإسباني

متابعة من خالد ملوك

تقدمت عائلة مغربية بشكاية لدى فرقة الحرس المدني الإسباني ببلدية أوتورا، التابعة لمدنية غرناطة بإقليم الأندلس الجنوبي، تندد من خلالها بـ"الموقف العنصري لحزب VOX تجاه ابنتها"، التي تم اختيارها ملكة جمال حفل سنوي يقام بالمنطقة ذاتها.

وعبر تنظيم "فوكس"، من خلال رسالة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن عدم رضاه إزاء حصول الفتاة المغربية على لقب ملكة جمال تلك المناسبة الاحتفالية، قائلا: "وقع الاختيار على طفلة مغربية قضت فقط سنتين داخل التراب الإسباني، كأنه لا توجد فتاة إسبانية أخرى أجمل منها".

الرسالة خلفت ردود فعل غاضبة من قبل العديد من الشخصيات السياسية والمؤسسات الرسمية، حيث سارعت بلدية "أوتورا" إلى نشر رسالة عبر حسابها على "فيسبوك" تعبر من خلالها على "دعمها اللا مشروط للشابة المغربية ولجميع أفراد عائلتها"، معلنة رفضها "للمواقف المخجلة للحزب تجاه الأجانب".

وقالت أم الفتاة المغربية، في تصريحات خصت بها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن رسالة تنظيم سانتياغو أباسكال أضرت كثيرا بفلذة كبدها التي ظلت تبكي طوال اليوم، معبرة في السياق نفسه عن شكرها الكبير لسكان البلدة الذين استنكروا موقف التنظيم المعروف بخرجاته المعادية للمهاجرين.

ودعت تنظيمات حقوقية مناهضة للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبالة بلدية "أوتورا" بغرض إجبار الحزب على الاعتذار على هذه الرسالة المخجلة، لاسيما أنها خلفت آثارا سلبية على نفسية الطفلة المغربية التي شعرت بالإقصاء بسبب العرق.