24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مجلس المنافسة ينفي تسريب "معطيات تحقيقية" (5.00)

  2. حملة وطنية تقيس المشاكل الصحية وسط المدارس‬ (5.00)

  3. أكاديمية التربية توضح بخصوص "الشاوية الصخرة" (5.00)

  4. فريق "البام" يمسك بتقارير جطو ويطلب حضور وزراء إلى البرلمان (5.00)

  5. عالم اجتماع يبسط معالم "حداثة مضغوطة" في تجربة كوريا الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | مغربي يتوج بلقب "الشاب النموذج" بالوطن العربي

مغربي يتوج بلقب "الشاب النموذج" بالوطن العربي

مغربي يتوج بلقب "الشاب النموذج" بالوطن العربي
هسبريس من الرباط
الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:15

تمكن المغربي أسامة السعودي من الفوز بلقب مسابقة "الشاب النموذج" في الوطن العربي، في نسختها الثانية.

المسابقة، التي ينظمها التي ينظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة للجامعة العربية، عرفت فوز 14 شابا من بلدان عربية؛ بينها العراق وموريتانيا والإمارات والأردن ومصر والسعودية والبحرين وتونس.

وتسلم الفائزون الجوائز خلال احتفالية، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات.

والأهداف من المسابقة، يقول القائمون عليها، هو "إبراز الشباب القدوة بالدول العربية، وترسيخ روح الانتماء إلى الهوية الوطنية والعربية، واستلهام الهمم وغرس القيم والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة".

مشيرة أبو غالي، رئيسة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، قالت، في تصريحات صحافية، إن "ھذه المسابقة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي التي تعمل على إبراز القدوة الشابة والرمز الشبابي الذي یعد نموذجا للشباب"، مؤكدة أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يحرص منذ تأسيسه عام 2003 بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على وضع برامج تستهدف معالجة قضايا الشباب العربي ومساندته والعمل علي دعمه وربطه بالقضايا العربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ع-ع الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:47
ونعم النمودج "للشاب المغربي" لمثل هؤلاء الشباب الذين يمثلون وطنهم احسن تمثيل ترفع القبة ويحتاجون للدعم من المسؤولين والتشجيع المادي والمعنوي .نتمنى له مزيدا من العطاء .وبالتوفيق إن شاء الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - عبدو عبدالله الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:53
فكرة لابأس بها يمكن القول بأن هناك تشجيع وتحفيز للشباب العربي على الابتكار. السؤال المطروح. هو هل هناك من الدول العربية من تخصص ميزانية للبحث العلمي. اظن انه الفائدة من تنظيم مسابقة من هدا النوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.