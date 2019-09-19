مغربي يتوج بلقب "الشاب النموذج" بالوطن العربي

هسبريس من الرباط

تمكن المغربي أسامة السعودي من الفوز بلقب مسابقة "الشاب النموذج" في الوطن العربي، في نسختها الثانية.

المسابقة، التي ينظمها التي ينظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة للجامعة العربية، عرفت فوز 14 شابا من بلدان عربية؛ بينها العراق وموريتانيا والإمارات والأردن ومصر والسعودية والبحرين وتونس.

وتسلم الفائزون الجوائز خلال احتفالية، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات.

والأهداف من المسابقة، يقول القائمون عليها، هو "إبراز الشباب القدوة بالدول العربية، وترسيخ روح الانتماء إلى الهوية الوطنية والعربية، واستلهام الهمم وغرس القيم والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة".

مشيرة أبو غالي، رئيسة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، قالت، في تصريحات صحافية، إن "ھذه المسابقة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي التي تعمل على إبراز القدوة الشابة والرمز الشبابي الذي یعد نموذجا للشباب"، مؤكدة أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يحرص منذ تأسيسه عام 2003 بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على وضع برامج تستهدف معالجة قضايا الشباب العربي ومساندته والعمل علي دعمه وربطه بالقضايا العربية.