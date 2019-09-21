24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سكان ينادون بتشغيل محطة للطاكسيات في شفشاون
- "سوطا" تراهن على تطوير زراعة الشمندر السكري
- مغاربة وأسلحة التشرميل
- تنظيم نقابي يؤازر طبيبا موقوفا عن العمل بتنزيت
- أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي
"اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا (5.00)
- أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي - (115)
- هل يصلح "رجال الأعمال" ما أفسدته "النخب السّياسية" في الحكومة؟ - (100)
- "اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا - (53)
- حشود جزائرية تتحدى الحواجز وتصيح "الشعب يريد إسقاط صالح" - (52)
- "هواوي" تتجاوز العقوبات وتطبيقات "غوغل" بأحدث الهواتف الذكية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الضمان الاجتماعي لإسبانيا يضمّ 244 ألف مغربي
قالت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية إن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر غشت الماضي ما مجموعه 244 ألف و358 شخصا.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الدوري أن المغاربة حافظوا خلال هذه الفترة على المركز الأول ضمن لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي متبوعين بالصينيين بـ107 ألف و540 منخرطا.
وأكد التقرير أن عدد الأجانب المنخرطين بمختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي بلغ 2 مليون و132 ألف و906 إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي مسجلا بذلك تراجعا طفيفا قدرت نسبته بـ7ر1 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز الذي قبله وهوما يمثل أقل بـ37 ألف و461 منخرطا.
وعلى أساس سنوي فقد عرف عدد الأجانب المسجلين بالضمان الاجتماعي خلال شهر غشت الماضي زيادة بلغت نسبتها 33ر7 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018 مشيرة إلى أن عدد الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي واصل بذلك تراجعه للشهر الثاني على التوالي.
وأشار إلى أن عدد العمال الأجانب المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج دول الاتحاد الأوربي يقدر في المجموع بمليون و270 ألف و675 منخرطا في حين يقدر عدد العمال الأجانب الذين ينتمون لدول الاتحاد بـ862 ألف و231 منخرطا.
وحسب آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء فإن عدد المغاربة الذي يقيمون بصفة شرعية بإسبانيا بلغ إلى حدود الفاتح من شهر يناير الماضي ما مجموعه 812 ألف و412 شخصا بزيادة قدرت نسبتها بـ4 ر5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.