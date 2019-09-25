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كُتّاب وآراء
مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ
طالب عددا من الفاعلين الحقوقيين الحاملين للجنسيتين المغربية والهولندية الفرقَ البرلمانية بالبلاد المنخفضة بإسقاط الجنسية المغربية عنهم بحكم أنها "فرضت عليهم"، بحسب تبريرهم، كما أنها تحرمهم من التعبير بأريحية عن مواقفهم بخصوص الوضع في المغرب.
ووفق ما نقله الإعلام الهولندي، فـإن عدد المطالبين بإسقاط الجنسية بلغ 12 شخصا، شددوا على أنهم "يرفضون أن يتعلقوا ببلد لا تربطه بهم أية علاقة"، مطالبين الحكومة والبرلمان والمجتمع بهولندا بدعمهم.
وقالت المجموعة الواقفة وراء المبادرة، وهي المنحدرة من منطقة الريف بشمال المغرب، إن "التشريع الهولندي مطالب بخوض نقاش جدي في تطبيق اختيار الجنسية المزدوجة من عدمه، عوض فرض الأمر الواقع علينا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
الانظمۃ تتغير اما الاوطان لا تزول.
حتى الدولة التي منحتكم الجنسية الجديدة لن تحترمكم بالطبع ، لان من لا يحترم بلده الام ويقدره،،لن يحترم بالطبع الدولة المضيقة..
من لا يحترم جنسيته الأصلية لن يكون فيه الخير للدولة التي منحت له الجنسية الثانية ،
المغرب ليس بحاجة إلى هؤلاء المرتزقة .