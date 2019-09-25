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الرئيسية | مغاربة العالم | مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ

مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ

مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:05

طالب عددا من الفاعلين الحقوقيين الحاملين للجنسيتين المغربية والهولندية الفرقَ البرلمانية بالبلاد المنخفضة بإسقاط الجنسية المغربية عنهم بحكم أنها "فرضت عليهم"، بحسب تبريرهم، كما أنها تحرمهم من التعبير بأريحية عن مواقفهم بخصوص الوضع في المغرب.

ووفق ما نقله الإعلام الهولندي، فـإن عدد المطالبين بإسقاط الجنسية بلغ 12 شخصا، شددوا على أنهم "يرفضون أن يتعلقوا ببلد لا تربطه بهم أية علاقة"، مطالبين الحكومة والبرلمان والمجتمع بهولندا بدعمهم.

وقالت المجموعة الواقفة وراء المبادرة، وهي المنحدرة من منطقة الريف بشمال المغرب، إن "التشريع الهولندي مطالب بخوض نقاش جدي في تطبيق اختيار الجنسية المزدوجة من عدمه، عوض فرض الأمر الواقع علينا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - essadki الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:12
إسقاط الجنسية أو بقاء الجنسية لن يزيد المغرب أو ينقصه شيء المغرب هو بلد للشعب و ليس للنظام و لن يجعلني النظام أتنازل عن مغربيتي و من لم يعجبه المغرب فليرحل دون اسف عليه
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11
2 - المهاجر الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:14
انا مهاجر لمدة عشرون سنة وحاصل على الجنسية الاروبية واقسم بالله العلي العظيم لن أتخلى عن جنسيتي المغربية مهما حصل لأن حي الوطن غير قابل للنقاش ....نختلف في بعض الأمور لكن لن تصل بنا الوقاحة إلى كره بلدنا على الأقل درسنا به مجانا وتعلمنا بعض الحرف مجانا وبها خدمنا في بلاد اروبا ....اعرف العديد من الأصدقاء من البلدان العربية وأفريقيا وهم أفقر منا ولهم مشاكل لكن ولا مرة سمعت منهم ولا واحد يسب بلده هده الموضة فقط المغاربة هم المعروفين بها ....بلدي عزيزة وان جارت علينا ...السلام عليكم
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11
3 - marocaine الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:16
(المجموعة الواقفة وراء المبادرة، وهي المنحدرة من منطقة الريف بشمال المغرب) اصدقاء سعيد شعو...لا يشرفنا أن يحملو الجنسية المغربية اتركو الوطن لمن لهم غيرة عليه!!!
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8
4 - حسن من باريس الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:16
طلب اكتساب جنسية ما أو طلب اسقاطها حق من حقوق الانسان. بعض المغاربة يعتقدون أن الأمر مقدس أو أنه نوع من الخيانة. المسألة شأن قانوني فردي، لا أقل و لا أكثر.
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5 - عربي مسلم الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:17
حسنا لكم دلك.لا يشرفنا اشتراككم معنا في مغربيتنا.ولكن حينما تطأ ارجلكم أرض المغرب لزيارة أهلكم ستطبق عليكن قوانين الأجانب. بحيث عليكن أن تجددوا إقامتكم حسب القوانين المعمول بها. سواء في الشمال أو الجنوب أو الريف أو غيره.فلنقل أنه يجب فرض فيزا على الهولنديين وانتم ***منهم***بما أن هده الدويلة تكن العداء للمغرب
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6 - rado الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:17
أقول لهؤلاء الأشخاص، إن كنتم دوي عقول أو أدمغة نابغة ستنفع المجتمع الهولندي فلن يترددو في إسقاط الجنسية المغربية عنكم، أما إن كنتم ممن يأكل وينام ويستيقض وياكل .ينام وهكدا، ويكره شيء إسمه القراءة اليومية كما الأكل اليومي المحبب بطريقة لا متيل لها، فلا أظن أن الهولنديين أغبياء أن يقبلوكم، فات داك العهد. م ن هيسبريس.
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7 - ف.ح الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:18
اقتربت الساعة وانشق القمر ، أصبح الممنوع مباحا والمباح ممنوعا اصبحت الوطنية بضاعة تباع وتشترى.
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8 - binben الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:19
الما والشطابۃ.
الانظمۃ تتغير اما الاوطان لا تزول.
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9 - البيضاوي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:19
لا خير ابدا في الأشخاص الذين يتنكرون لأصلهم ..
حتى الدولة التي منحتكم الجنسية الجديدة لن تحترمكم بالطبع ، لان من لا يحترم بلده الام ويقدره،،لن يحترم بالطبع الدولة المضيقة..
من لا يحترم جنسيته الأصلية لن يكون فيه الخير للدولة التي منحت له الجنسية الثانية ،
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10 - فيصل الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:22
مفهمتش بغاو يسقطو الجنسية وبغاو يعبرو عدى الاّراء ديالهم فالمغرب. ايوا أسيدي. الما والشطابا زعما 12 ديال. الناس هنا لي غادي يزعزعو المغرب. حتى حنا مبغيناش بحالكم يكونو مغاربة لا تشرفون المغرب. ودير فبالك بلي حيت تنكر بلادك. راه حتى بلاد متقبلك حيت لي خان بلادو. يقدر يخون مرة اخرى. بلاد اخرى ناس متختشيش.
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11 - Mounir الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:23
أنا متفق مع كل مغربي يريد التخلص من الجنسية المغربية إن لم تقم الدولة بواجبها في مجال حقوق الإنسان و في دولة القضاء ليس فيها مستقل و لا صحة و لا تعليم و لا قضاء. التخلص من الجنسية يعني فقط التخلص من دولة لا تحترم شعبها و لا يعني ابدا التنكر للوطن. فالتمغربيت بالدم و ليس بأوراق مخزنيه لا قيمة لها في العالم.
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12 - روابط المخدرات الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:25
هؤلاء الذين يطلبون إسقاط الجنسية المغربية الام لم يكونوا يوما يشعرون بالانتماء إلى الوطن لأنهم لا يعرفون معنى للوطنية و حب أرض الأجداد. هؤلاء تربطهم فقط بالوطن روابط تجارة المخدرات و عندما تم حصار تجارة المخدرات لم يعودوا يشعرون بالرابط. لان أسباب الرابط انتفت.
المغرب ليس بحاجة إلى هؤلاء المرتزقة .
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13 - إبراهيم امريرت الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:25
الماء والشطابة حتى لقاع البحر حتى الوطن يتبرأ منكم عاش المغرب ولا عاش من خانه من لا يعجبه فليرحل
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14 - hamza الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:26
مادامت لا تجمعكم علاقة بالوطن يعني أنكم لستم من الريف المغربي ولستم مغاربة ووجب عليكم عدم الخوض في أمورنا الداخلية
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15 - Ahmed Eljadida الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 22:27
نقول لكم بأن مطالبتكم بإسقاط الجنسية ليست لها اهميه بالنسبة لبلدنا الحبيب الم تسألوا انفسكم ماذا اعطيتم للمغرب... بالنسبة لي ناقص واحد ناقص مشكل
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