افتتاح مقر جديد للقنصلية المغربية بمدينة برشلونة

هسبريس من الرباط

ابتداء من فاتح أكتوبر، ستنتقل مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة إلى مقرها الجديد الذي سهر على إنجازه الفريق القنصلي السابق، والذي يشتمل على تجهيزات حديثة ومرافق كافية.

مصدر دبلوماسي أكد لهسبريس أن "القنصلية لن تجدد المقر فقط، وإنما ستعمل على تحديث طرق العمل والانفتاح على اقتراحات المواطنين والاستجابة لجميع الشكايات الموجهة إليها"، معلنا الشروع في العمل بالخط الأخضر للاستعلام.

من جهة أخرى، يضيف المصدر، تعتزم القنصلية اعتماد البرنامج المعلوماتي في الخدمات وتسجيل المعطيات والإشعار بوصول وجاهزية الوثائق.

وتواصل التمثيلية القنصلية ببرشلونة، التي عين على رأسها حديثا عبد الله بيدود، عملها رغم عملية ترحيل ونقل المستندات والأجهزة إلى المقر الجديد.