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كُتّاب وآراء
حرمان سكان الريف من طلب تأشيرة ألمانيا بالناظور
قرّرت الشركة المكلفة بتلقي طلبات التأشيرة الألمانية إغلاق مكتبها بمدينة الناظور ابتداء من اليوم، بشكل نهائي، ونقله إلى مدينة طنجة.
وأعلنت الشركة المكلفة بتلقي طلبات التأشيرة، في موقعها الإلكتروني، عن إغلاق المكتب بشكل نهائي، وانطلاق العمل في مكتب طنجة ابتداء من غد الثلاثاء فاتح أكتوبر.
قرار الإغلاق أثار استياء عدد من سكان إقليم الناظور، معتبرين أن فتح المكتب كان مكسبا للمواطنين الذين كانوا مضطرين لقطع مئات الكيلومترات لوضع طلبات التأشيرة بمدينة الرباط.
وكانت الشركة قد فتحت مكتبا لتلقي طلبات التأشيرة الألمانية بالناظور في الـ7 من نونبر 2016، استجابة لمطالب سكان الريف، قبل أن تقرر الإغلاق النهائي لمكتبها دون تقديم توضيحات حول حيثيات اتخاذ هذا القرار.