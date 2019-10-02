وزارة الجالية تتكفل بنقل جثة مغربية توفيت بتركيا

هسبريس من الرباط

بمجرد علمها بوفاة المواطنة المغربية "ر.أ.ح"، نهاية الأسبوع الماضي في مدينة أنطاليا التركية، اتخذت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتنسيق مع سفير المغرب في أنقرة، كافة التدابير الضرورية قصد التكفل بترحيل جثمانها ليوارى الثرى بأرض الوطن.

وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "في انتظار استيفاء الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها لدى السلطات التركية، ستعمل الوزارة أيضا على تأمين سيارة إسعاف لنقل جثمان المرحومة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مكان دفنها، بإقليم الرشيدية، مع تقديم التعازي لعائلة المرحومة".