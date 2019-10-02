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الرئيسية | مغاربة العالم | وزارة الجالية تتكفل بنقل جثة مغربية توفيت بتركيا

وزارة الجالية تتكفل بنقل جثة مغربية توفيت بتركيا

وزارة الجالية تتكفل بنقل جثة مغربية توفيت بتركيا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 14:10

بمجرد علمها بوفاة المواطنة المغربية "ر.أ.ح"، نهاية الأسبوع الماضي في مدينة أنطاليا التركية، اتخذت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتنسيق مع سفير المغرب في أنقرة، كافة التدابير الضرورية قصد التكفل بترحيل جثمانها ليوارى الثرى بأرض الوطن.

وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "في انتظار استيفاء الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها لدى السلطات التركية، ستعمل الوزارة أيضا على تأمين سيارة إسعاف لنقل جثمان المرحومة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مكان دفنها، بإقليم الرشيدية، مع تقديم التعازي لعائلة المرحومة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - 'علي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 14:44
جزاكم الله خيرا .رحمها الله واسكنها فسيحة جناته وارزق اهلها الصبر والسلوان
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12
2 - عبد المجيد الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 14:48
لا يتذكرون أنك مواطن مغربي إلا حين موتك!!!!!
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-5
3 - عبدالله الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:03
تزيد تكمل خيرها و تنقل هاد الشباب اللي هنا بلا ميبقاو يلوحو راسهم فالبحر
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4
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