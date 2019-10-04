ورشة ترصد تنفيذ المغرب للميثاق العالمي للاجئين

هسبريس من الرباط

نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، ورشة موضوعاتية حول "مساهمة المغرب في تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين".

وأشار بلاغ إلى أن هذه الورشة الموضوعاتية تهدف إلى "تسليط الضوء على الإمكانات والتحديات المرتبطة بحماية ومساعدة اللاجئين، بحضور جميع الفاعلين المعنيين، وكذلك تقديم حصيلة برامج إدماج اللاجئين بالمغرب تنفيذا للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء".

وستساهم التوصيات المنبثقة عن أشغال هذه الورشة، يضيف البلاغ الذي توصلت به الجريدة، في "إعداد برنامج عمل لتنفيذ الميثاق العالمي للاجئين على المستوى الوطني".

وورد ضمن البلاغ ذاته أن "هذه الورشة تنظم قبيل ملتقى الميثاق العالمي للاجئين الذي سينعقد في دجنبر المقبل بجنيف"، مشيرا إلى أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك الأطراف المعنية ستعمل، خلال أشغال هذا الملتقى، على اتخاذ التزامات عملية وملموسة وعرض مساهماتهم الوطنية من أجل تحقيق أهداف هذا الميثاق".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا الحدث عرف مشاركة ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات دولية وأممية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين".