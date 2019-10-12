ياسين جبار .. مغربي يستثمر في السوق الكوبية

هسبريس من الرباط

يخوض المقاول المغربي الشاب ياسين جبار غماراً كبيراً يتمثل في الاستثمار في السوق الكوبية، وهو أمر يتطلب الصبر والمثابرة نظراً للسياق الاقتصادي والسياسي الذي يطبع هذا البلد، والذي بدأت علاقاته مع المغرب على طريق التطبيع.

انطلق جبار، ابن مدينة الدار البيضاء، من المغرب نحو منطقة كيبيك الكندية؛ وهناك أسس شركة WYM Group ، وهي مسؤولة عن إنتاج وتسويق المناديل المستعملة في المطبخ والمنظفات السائلة للاستخدام المنزلي والتجاري، ومِن هناك انطلق نحو الجزيرة الكاريبية للعمل، وبذلك كان وراء أول شركة كندية تقوم بهذه الخطوة.

يقول ياسين جبار، المدير العام للمقاولة، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء في هافانا: "في البداية كنا نُفكر في إحداث شركة تعمل في قطاع الدواجن، وبدأنا نتفاوض مع شركات فلاحية في كوبا، وخصصنا لهذا المشروع سنوات من المفاوضات، لكن كان من الصعب التعامل مع بيروقراطية المقاولات المملوكة للدولة في كوبا".

أمام هذه العراقيل التي تُعيق الاستثمار، ومن أجل نيل ثقة السلطات، قرر المقاول الشاب تطبيق شعاره: "التكيف والمثابرة والكفاءة"، لكنه في نهاية المطاف تخلى عن المشروع. لكن الفرصة نشأت عبر الاستثمار في منطقة مارييل للتنمية الخاصة Zone Mariel Cuba.

أُسست هذه المنطقة سنة 2013 بمبادرة من الحكومة الكوبية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد، باستحضار الحاجة إلى التغلب على الوضع الاقتصادي والمالي للجزيرة، لاسيما بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية عليها.

وتستورد كوبا غالبية ما تستهلكه، وتعاني بشدة بسبب الحصار الذي تفرضه عليها واشنطن منذ سنة 1962، وهو ما يعقد استيراد السلع غير الغذائية.

وقال جبار في تصريحاته: "قررت أنا وعائلتي الاستثمار في هذا البلد، ونحن نعرف أنه ليس طريقاً خالياً من العقبات، لكن مع الإصرار تمكنا من تجاوز الصعوبات التي واجهتنا".

وحسب دراسة الجدوى التي تم إجراؤها بخصوص هذا المشروع في كوبا، سيصل استثماره إلى 12 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم استغلال المصنع لحوالي 25 سنة قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.

ويتوقع جبار عائدات سنوية لأكثر من 30 مليون أورو ابتداءً من السنة الرابعة من الاشتغال، وهي السنة المتوقع فيها أن تكون المقاولة قد استرجعت قيمة الاستثمار.

وذكر المقاول المغربي أن أول اجتماع عقده مع مسؤولي ZDS Mariel كان في ماي 2018، وكان تسليم ملف الترخيص النهائي بعد ستة أشهر فقط، وقد كانت الاستشارة التي قدمتها له مكتب محاماة محلي حاسمة.

وأشار جبار إلى أنه خلال إجراءات الحصول على الترخيص، حالفه الحظ لملاقاة خبراء كوبيين ساهموا معه في قيادة المشروع، خصوصاً المحامي المتخصص في الأعمال ماركوس فراكا، الذي يشغل حالياً منصب نائب المدير العام للشركة في كوبا.

بعد سنة من العمل الشاق، يقترب المغربي جبار من تحقيق هدفه، فاستثماره يجرى حالياً تنفيذه في المنطقة الصناعية، ويعتقد أن هذه المنطقة ستكون في المستقبل القريب ليس فقط محركاً للاقتصاد في كوبا، بل أيضاً مركزاً مرجعياً للاستثمار في منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى.

بعد توصله بآخر التراخيص الضرورية لبدء هذا النشاط عبر منطقة الميناء الحرة، إحدى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الرئيس السابق راؤول كاسترو في السنوات الأخيرة، يقف اليوم ياسين جبار على بُعد خطوات من التفعيل العملي لمشروعه.

بالإضافة إلى ما سبق، لدى جبار مصدر فخر آخر كونه أول مغربي يُسجل في السفارة المغربية في العاصمة هافانا، التي افتتحت مؤخراً، بصفته مستثمراً في هذا البلد.

وأشار جبار إلى أنه تلقى تشجيعاً من السفير المغربي في كوبا بوغالب العطار، الذي أكد على استعداد التمثيلية الدبلوماسية هناك لتعزيز العلاقات الاقتصادية للتقريب بين البلدين.

ويؤكد الشاب المغربي أن دولة كوبا تتوفر على إمكانيات استثمارية واعدة رغم القيود المالية المفروضة، لكنه أعرب عن أمله أن تشكل تجربته تشجيعاً للمستثمرين المغاربة ليحذوا حذوه.