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الرئيسية | مغاربة العالم | بنعتيق يدعو موظفين إلى "خدمة العرش والمغاربة"

بنعتيق يدعو موظفين إلى "خدمة العرش والمغاربة"

بنعتيق يدعو موظفين إلى "خدمة العرش والمغاربة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 15:10

ختم عبد الكريم بنعتيق تواجده على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بلقاء مع جميع الموظفين، ألقى خلاله كلمة نوه فيها بما تم تحقيقه في القطاع، وطلب من الجميع الاستمرار في العطاء خدمة للعرش وللمغاربة عموما، ولمغاربة العالم بصفة خاصة.

كلمة بنعتيق بمقر الوزارة، اليوم، دعا من خلالها إلى مد يد العون للوزيرة المنتدبة نزهة الوفي، مشددا على أن مغاربة العالم مفتخرون بالعمل الذي تم القيام به، خصوصا الشباك الوحيد لخدمة مغاربة العالم، ودعم العرض الثقافي بالخارج، وغيرها من البرامج.

وقال الوزير إن "لحظة الوداع تكون صعبة، نحن بشر ومن ليس لديه إحساس ليس بشرا، أغادر الوزارة وضميري مرتاح لأنني قدمت خدمة متواضعة لهذا القطاع، وجعلنا مغاربة العالم جزءا من استراتيجية، وأصبحوا في صلب الاهتمام لأنهم يستحقون، فهم كنز".

ودعا الوزير إلى عدم الاهتمام بالتفاصيل الصغرى والتركيز على العمق، متمنيا للجميع التوفيق في مهامهم، مجددا الدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لمواصلة خدمة الملك والمغرب والمغاربة.

وغادر عبد الكريم بنعتيق الوزارة بعد لقاء جمعه مع نزهة الوافي، المعينة حديثا على رأس القطاع، وعدد من المدراء، متمنيا لها التوفيق في مهامها ومقدما لها التهاني على الثقة الملكية.

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