عطاء المغربية نبيلة بوكلاطة ينال الإشادة بفلوريدا

هسبريس من الرباط

توجت الأستاذة المغربية نبيلة بوكلاطة بلقب الإطار البيداغوجي للسنة على مستوى المعاهد التقنية العليا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاءت التسمية المحتفية ببوكلاطة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للأطر التربوية في الولاية ذاتها، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمدرس.

تتحدر نبيلة بوكلاطة من مدينة الناظور، وهي خريجة كلية العلوم بجامعة محمد الأول في وجدة، بينما انخرطت في تجربة هجرة إلى أمريكا منذ 9 سنوات.

وتشتغل المغربية نفسها، حاليا، مستشارة أكاديمية في Atlantic technical college بولاية فلوريدا، وراكمت خبرة وازنة في التدريس وأنشطة التوجيه الطلابي.