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الرئيسية | مغاربة العالم | السفارة المغربية تعزّز التواصل مع الجالية في لبنان

السفارة المغربية تعزّز التواصل مع الجالية في لبنان

السفارة المغربية تعزّز التواصل مع الجالية في لبنان
هسبريس من الرباط
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:10

أعلنت سفارة المملكة المغربية في لبنان أنها قامت بوضع خط هاتفي رهن إشارة أفراد الجالية المغربية للتواصل في الحالات المستعجلة المرتبطة بالمظاهرات التي يعرفها هذا البلد حاليا.

وحسب السفارة فإن هذا الخط الهاتفي 96181701065+ خاص بالجالية المغربية المقيمة بلبنان فقط؛ وبالحالات المستعجلة المرتبطة بالأوضاع الراهنة في البلاد.

ويشهد لبنان احتجاجات عارمة في عدة نقاط ببيروت، ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في ميزانية العام القادم، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وتطورت مطالب المحتجين من إلغاء الضرائب الجديدة إلى المطالبة باستقالة الحكومة وإسقاط النظام وإنهاء المحاصصة الطائفية.

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