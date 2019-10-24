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كُتّاب وآراء
محكمة سعودية بجدّة تنصف مضيفة طيران مغربية
قضت المحكمة العمّالية بجدة بإلزام شركة طيران بدفع 700 ألف ريال سعودي (ما يقارب مليون و800 ألف درهم مغربي) لمضيفة جوية مغربية، كمستحقات مترتبة عن أجور متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى تعويض عن إجازات سنوية.
ووفق مصادر إعلامية سعودية، فإن المضيفة المغربية كانت قد رفعت دعوى ضد الشركة طالبت فيها بمستحقاتها الوظيفية، حيث قبلت الدعوى لعدم انتهاء العلاقة الشغلية وفق عقد العمل، وأبلغت المحكمة شركة الطيران بموعد انعقاد الجلسة؛ لكنها لم تحضر.
ووفق المصدر ذاته، فإن المحكمة اعتبرت أن تغيب الجهة المدعى عليها يعد تضييعا لحق العاملة وإضرارا بها، قبل أن يحضر في وقت لاحق ممثل عن الشركة ويقدم عقد عمل المضيفة طالبا مهلة للرد؛ إلا أنه تغيب عن باقي الجلسات، لتصدر المحكمة حكمها ضد الشركة مكتفية بالأدلة التي قدمتها المضيفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
اللهم ان كان لها ما يسمونه السعوديون واسطة تأتيها بأمر من جهة عليا لفرض تملي علي على القاضي منطوق الحكم.
سنرى ماللدي ستحكم به المحكمة خلال المرحلة القادمة من التقاضي.
سيعطونها الفتات او تلفيق تهمة ترسها للسجن.
* وعكس ما يقال عنهم إفك و بهتان .
* عاشت في أمن وأمان وسلم وسلام .
مكافأة نهاية الخدمة تمنح للموظف بعد استقالته او تقاعده وليس لها علاقة بالراتب التقاعدي بل هي تعويض من صاحب الشغل للموظف ، وبحكم عملي سنين عديدة في دول الخليج يتم حسابها في السعودية كالتالي :
راتب أساسي + 25% من الراتب الأساسي X في عدد سنوات الخدمة
لنفترض ان راتبك الشهري الأساسي هو 10,000 درهم وخدمتك 12 عاما
10,000+ 2,500 x اثناعشرسنة = 150,000 درهم هي التعويض عن نهاية الخدمة لـ 12 سنة
لكن نريد بلدانا ديموقراطية، لا بلدانا دكتاتورية و حكم العاءلة
١-في حال انتهاء عقد العمل يستحق الموظف نصف الاجر الشهري (يشمل الراتب الاساسي و بدل النقل والسكن واي بدلات اخرى) عن كل سنة من اول خمس سنوات، واجر شهر كامل عن كل سنة بعد ٥ سنوات.
٢- في حال استقالة الموظف لا يستحق شيء اذا كانت مدة خدمته اقل من سنتين، ويستحق ثلث اجر الشهر لكل سنة اذا امضى مابين ٢ الى ٥ سنوات، ويستحق ثلثي الاجر لكل سنة اذا امضى مابين ٥ و ١٠ سنوات، واجر شهر كامل لكل سنة فوق ١٠ سنوات.
تحياتي.