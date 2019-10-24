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الرئيسية | مغاربة العالم | محكمة سعودية بجدّة تنصف مضيفة طيران مغربية

محكمة سعودية بجدّة تنصف مضيفة طيران مغربية

محكمة سعودية بجدّة تنصف مضيفة طيران مغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 13:05

قضت المحكمة العمّالية بجدة بإلزام شركة طيران بدفع 700 ألف ريال سعودي (ما يقارب مليون و800 ألف درهم مغربي) لمضيفة جوية مغربية، كمستحقات مترتبة عن أجور متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى تعويض عن إجازات سنوية.

ووفق مصادر إعلامية سعودية، فإن المضيفة المغربية كانت قد رفعت دعوى ضد الشركة طالبت فيها بمستحقاتها الوظيفية، حيث قبلت الدعوى لعدم انتهاء العلاقة الشغلية وفق عقد العمل، وأبلغت المحكمة شركة الطيران بموعد انعقاد الجلسة؛ لكنها لم تحضر.

ووفق المصدر ذاته، فإن المحكمة اعتبرت أن تغيب الجهة المدعى عليها يعد تضييعا لحق العاملة وإضرارا بها، قبل أن يحضر في وقت لاحق ممثل عن الشركة ويقدم عقد عمل المضيفة طالبا مهلة للرد؛ إلا أنه تغيب عن باقي الجلسات، لتصدر المحكمة حكمها ضد الشركة مكتفية بالأدلة التي قدمتها المضيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - إبراهيم الخميس 24 أكتوبر 2019 - 13:18
صراحة لا يعرف الإنسان كيف يعبر وتغيب الكلمات لكن أقول انتصر العدل في بلاد العدل والحمدلله رب العالمين
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-89
2 - nawaf الخميس 24 أكتوبر 2019 - 13:22
المحاكم السعودية هي مصنع للضلم والجبروت.
اللهم ان كان لها ما يسمونه السعوديون واسطة تأتيها بأمر من جهة عليا لفرض تملي علي على القاضي منطوق الحكم.
سنرى ماللدي ستحكم به المحكمة خلال المرحلة القادمة من التقاضي.
سيعطونها الفتات او تلفيق تهمة ترسها للسجن.
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56
3 - يوسف الخميس 24 أكتوبر 2019 - 13:25
بصحتها؛ عرق الجبين، تعب السفر، الحرمان من النوم و الأهل و الأحباب زد على ذلك فظاظة بعض المسافرين، لابد أن يخثتم بمكافأة.
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60
4 - said الخميس 24 أكتوبر 2019 - 13:31
en général les juges saudiens sont just, et ils craingnet le dieu
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-43
5 - حسن المغترب الخميس 24 أكتوبر 2019 - 13:39
أول مرة اصفق للممكلة السعودية، بعدا هدا القرار انا صرت متيقنا أن القضاء في السعودية نزيه
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-44
6 - بلد العدل الخميس 24 أكتوبر 2019 - 13:48
* المملكة العربية السعودية ، بلد العدل وحقوق الإنسان .

* وعكس ما يقال عنهم إفك و بهتان .

* عاشت في أمن وأمان وسلم وسلام .
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-67
7 - Samarcant الخميس 24 أكتوبر 2019 - 13:54
اريد فهم "مكافاءة نهاية الشغل" غالبا ما اسمع ان صاحب الشغل ادى مبلغ مالي كبير كطعويض للعامل على المدة التي اشتغلها عند مشغله. لمذا هذ لبروسي لصاحب الشغل؟ اتمنى الاجابة من دارسي الحقوق.
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-29
8 - العربي المكناسي الخميس 24 أكتوبر 2019 - 15:12
الي 7 - Samarcant


مكافأة نهاية الخدمة تمنح للموظف بعد استقالته او تقاعده وليس لها علاقة بالراتب التقاعدي بل هي تعويض من صاحب الشغل للموظف ، وبحكم عملي سنين عديدة في دول الخليج يتم حسابها في السعودية كالتالي :
راتب أساسي + 25% من الراتب الأساسي X في عدد سنوات الخدمة
لنفترض ان راتبك الشهري الأساسي هو 10,000 درهم وخدمتك 12 عاما
10,000+ 2,500 x اثناعشرسنة = 150,000 درهم هي التعويض عن نهاية الخدمة لـ 12 سنة
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12
9 - جريء الخميس 24 أكتوبر 2019 - 15:12
حكم شجاع، و نتمنى تطبيقه.
لكن نريد بلدانا ديموقراطية، لا بلدانا دكتاتورية و حكم العاءلة
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7
10 - Sam الخميس 24 أكتوبر 2019 - 15:38
مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي كالتالي:
١-في حال انتهاء عقد العمل يستحق الموظف نصف الاجر الشهري (يشمل الراتب الاساسي و بدل النقل والسكن واي بدلات اخرى) عن كل سنة من اول خمس سنوات، واجر شهر كامل عن كل سنة بعد ٥ سنوات.
٢- في حال استقالة الموظف لا يستحق شيء اذا كانت مدة خدمته اقل من سنتين، ويستحق ثلث اجر الشهر لكل سنة اذا امضى مابين ٢ الى ٥ سنوات، ويستحق ثلثي الاجر لكل سنة اذا امضى مابين ٥ و ١٠ سنوات، واجر شهر كامل لكل سنة فوق ١٠ سنوات.
تحياتي.
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-1
11 - الجيلالي البيساوي الخميس 24 أكتوبر 2019 - 17:27
ليش ما يجلدون مدير الشركة 115 جلدة وخلاص
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