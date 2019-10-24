محكمة سعودية بجدّة تنصف مضيفة طيران مغربية

هسبريس من الرباط

قضت المحكمة العمّالية بجدة بإلزام شركة طيران بدفع 700 ألف ريال سعودي (ما يقارب مليون و800 ألف درهم مغربي) لمضيفة جوية مغربية، كمستحقات مترتبة عن أجور متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى تعويض عن إجازات سنوية.

ووفق مصادر إعلامية سعودية، فإن المضيفة المغربية كانت قد رفعت دعوى ضد الشركة طالبت فيها بمستحقاتها الوظيفية، حيث قبلت الدعوى لعدم انتهاء العلاقة الشغلية وفق عقد العمل، وأبلغت المحكمة شركة الطيران بموعد انعقاد الجلسة؛ لكنها لم تحضر.

ووفق المصدر ذاته، فإن المحكمة اعتبرت أن تغيب الجهة المدعى عليها يعد تضييعا لحق العاملة وإضرارا بها، قبل أن يحضر في وقت لاحق ممثل عن الشركة ويقدم عقد عمل المضيفة طالبا مهلة للرد؛ إلا أنه تغيب عن باقي الجلسات، لتصدر المحكمة حكمها ضد الشركة مكتفية بالأدلة التي قدمتها المضيفة.