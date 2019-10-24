السلطات الليبية تشرع في ترحيل مهاجرين مغاربة

هسبريس من الرباط

كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الخميس، تمكن سبعة مهاجرين غير شرعيين مغاربة من العودة إلى بلدهم المغرب.

وكان أزيد من ثلاثين مهاجرا مغربيا غير شرعي محتجزون في ليبيا دعوا الحكومة المغربية إلى إعادتهم إلى المملكة، على وجه السّرعة، من أجل وضع حد للظّروف الصعبة التي يعيشونها.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس أن سبعة مهاجرين مغاربة "تمكنوا من العودة إلى بلادهم المغرب الشقيق مساء أمس الأربعاء جوا عبر مطار مصراتة الدولي، ومنه إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وصولاً إلى مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء".

وأضاف المصدر ذاته: "ستتم عودة باقي المهاجرين غير الشرعيين من المغرب الشقيق على دفعات يومياً من يوم الأربعاء إلى يوم السبت القادم".

وأورد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن "عودة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط في قوارب الموت متجهين إلى الشواطئ الأوروبية تأتي بعد استخراج وثائق سفر مؤقتة لهم بالتعاون مع السلطات المغربية".

ويعيشُ عشرات المهاجرين المغاربة في مراكز الإيواء الليبية ظروفاً اجتماعية ونفسية صعبة، وهو ما دفعَ قبل أسابيع 60 مهاجرا إلى مناشدة الملك محمد السّادس التّدخل من أجل إعادتهم إلى أرض الوطن؛ وهو ما تحقّق، إذ تمّ نقلهم على شكل دفعات.