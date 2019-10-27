قنصلية المملكة بخيرونا تنظم يوم الأبواب المفتوحة

هسبريس من الرباط

نظمت القنصلية العامة المغربية بخيرونا، بتنسيق مع جمعيات الجالية المغربية بالمنطقة، السبت، يوم الأبواب المفتوحة، مما دفع عددا كبيرا من أفراد الجالية إلى التوافد على مقر القنصلية منذ الصباح الباكر، بغية قضاء مصالح إدارية أو استلام جوازات سفرهم أو بطاقاتهم الوطنية أو عقود وكالة إدارية أو عدلية.

وأشار منظمو اليوم المفتوح أن النشاط يأتي "في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، التي ترمي إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأفراد الجالية بشكل مستمر، ومراعاة لصعوبة التنقل ومشقته بالنسبة للعديد من أفراد الجالية، الذين لا يستطيعون قضاء مصالحهم طوال أيام الأسبوع، واستحالة جلب أبنائهم خلال أوقات الدراسة لقضاء مصالح إدارية".

وعقد القنصل العام المصطفى اليملي جلسة عمل مع جمعيات مغربية في المنطقة (فيدرالية المساجد بخيرونا وجمعية الزهراء)، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون لمعالجة عدة ملفات شائكة تهم الجالية، خاصة ما يتعلق بتعليم اللغة العربية، والشأن الديني، والهدر المدرسي، الذي يؤرق الجميع، ويهدد مستقبل عدد كبير من أبناء الجالية.