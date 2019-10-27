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الرئيسية | مغاربة العالم | مغاربة بألمانيا ينددون بحرق العلم الوطني بباريس

مغاربة بألمانيا ينددون بحرق العلم الوطني بباريس

مغاربة بألمانيا ينددون بحرق العلم الوطني بباريس
هسبريس من الرباط
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 20:05

استنكر المجلس الفدرالي المغربي الألماني قيام شرذمة من الانفصاليين "المحسوبين على حراك الريف، المعادين للوحدة الترابية للمملكة المغربية، بإحراق العلم المغربي يوم أمس السبت بباريس".

وأفاد المجلس، في بيان استنكاري صادر عنه، بأنه اجتمع رفقة أعضاء من جمعيات المساجد الممثلة للمجتمع المدني بألمانيا بهدف إصدار البيان المذكور، "الذي يستنكرون فيه تلك التصرفات اللامسوؤلة لهذه الشرذمة المعادية لاستقرار المغرب ووحدته وتماسكه تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة للملك محمد السادس".

وعبّر الموقعون على البيان عن استعدادهم "وتجندهم الدائم وراء الملك محمد السادس للتصدي لمثل هذه الأفعال المشينة الصادرة عن شرذمة من الأفراد دعاة الفوضى والتخريب لوطننا العزيز"، بتعبير البيان الاستنكاري ذاته.

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