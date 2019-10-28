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كُتّاب وآراء
الطنجي: حرق العلم الوطني أبرز الإجماع المغربي
قالت جمعية المستثمرين المغاربة في الدنمارك إنها تابعت، باهتمام بالغ وقلق كبير، ما عرفته مسيرة في العاصمة الفرنسية، داعية لإطلاق سراح معتقلي أحداث الحسيمة، من أفعال مسيئة للمغرب والمغاربة.
وأضافت الهيأة المستقرة في كوبنهاغن، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن إقدام أفراد على إحراق العلم الوطني المغربي، لا يمكن أن يعدّ إلا استهتارا وخروجا عن الإجماع المتشبث بكافة رموز المملكة.
وقال محمد الطنجي، رئيس جمعية المستثمرين، إن مثل هذه الأفعال الشاذة لا تستحق الردود إلا كي يبرز حجم الإجماع الوطني في الدفاع عن المملكة وكل ما يرتبط بها.
وأضاف رجل المال والأعمال نفسه، في تصريح لهسبريس، إن استغلال القضايا الاجتماعية من اجل تصفية الحسابات مع المغرب يعد من سمة الجبناء الذين عرفهم المغاربة منذ زمن بعيد.
بلاغ جمعية المستثمرين المغاربة في الدنمارك أردف أن التنظيم يشدد حرصه، في المستقبل كما الحاضر والماضي، على تقوية العمل الرامي الى خدمة مصالح الوطن الأم، وإعلاء شأن المغرب في اسكندينافيا، ضدا على أعداء المملكة والمغرر بهم لاستهدافها.