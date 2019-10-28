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الرئيسية | مغاربة العالم | الطنجي: حرق العلم الوطني أبرز الإجماع المغربي

الطنجي: حرق العلم الوطني أبرز الإجماع المغربي

الطنجي: حرق العلم الوطني أبرز الإجماع المغربي
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 23:15

قالت جمعية المستثمرين المغاربة في الدنمارك إنها تابعت، باهتمام بالغ وقلق كبير، ما عرفته مسيرة في العاصمة الفرنسية، داعية لإطلاق سراح معتقلي أحداث الحسيمة، من أفعال مسيئة للمغرب والمغاربة.

وأضافت الهيأة المستقرة في كوبنهاغن، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن إقدام أفراد على إحراق العلم الوطني المغربي، لا يمكن أن يعدّ إلا استهتارا وخروجا عن الإجماع المتشبث بكافة رموز المملكة.

وقال محمد الطنجي، رئيس جمعية المستثمرين، إن مثل هذه الأفعال الشاذة لا تستحق الردود إلا كي يبرز حجم الإجماع الوطني في الدفاع عن المملكة وكل ما يرتبط بها.

وأضاف رجل المال والأعمال نفسه، في تصريح لهسبريس، إن استغلال القضايا الاجتماعية من اجل تصفية الحسابات مع المغرب يعد من سمة الجبناء الذين عرفهم المغاربة منذ زمن بعيد.

بلاغ جمعية المستثمرين المغاربة في الدنمارك أردف أن التنظيم يشدد حرصه، في المستقبل كما الحاضر والماضي، على تقوية العمل الرامي الى خدمة مصالح الوطن الأم، وإعلاء شأن المغرب في اسكندينافيا، ضدا على أعداء المملكة والمغرر بهم لاستهدافها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - العلم الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 23:21
يجب تجريم حمل علم آخر غير العلم المغربي
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2 - فرنسا الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 23:28
أنا فرنسي مغربي و أفتخر بأني مغربي .. اللذي يحرق علم المملكة المغربية الحبيبة الله وبركاته يحرق عظامه في الدنيا قبل الآخرة..شكرا هسبريس
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