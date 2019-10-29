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كُتّاب وآراء
المنتدى الدنماركي المغربي يشجب حرق العلم الوطني
عبّر المنتدى الدنماركي المغربي عن شجبه لما وصفه بالعمل الهمجي "الذي لا يمت بأي صلة لمواقف المغاربة عموما، ومغاربة أوروبا خصوصا، من وطنهم المحبوب وعلمه المقدس"، وذلك إثر إحراق العلم الوطني من طرف محسوبين على حراك الريف بباريس.
وكشف المنتدى في بلاغ له أنه "يميز بين المطالب المشروعة ودعاة الفتنة"، داعيا إلى محاسبة هؤلاء وكل من يدعمهم بأشد العقوبات، مؤكدا "تضامنه مع مسيرة الإصلاح التي يقودها الملك محمد السادس".
وختم المنتدى بلاغه بتجديد "ولائه الدائم والمطلق لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، ووقوفه إلى جانب القضايا الوطنية المقدسة".