24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. نشطاء أمازيغ: إحراق العلم المغربي في فرنسا "استفزاز وتطرّف" (5.00)

  2. طلبة الاقتصاد يشلون الدراسة بالأقسام التحضيرية (5.00)

  3. ائتلاف ينادي بسنّ ضرائب على الكربون والتلوث في ميزانية 2020 (5.00)

  4. "البام" ينتقد "حكومة التكنوقراط" .. العثماني: لا يُوجد "سوبر" وزير (5.00)

  5. المنتدى الدنماركي المغربي يشجب حرق العلم الوطني (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | المنتدى الدنماركي المغربي يشجب حرق العلم الوطني

المنتدى الدنماركي المغربي يشجب حرق العلم الوطني

المنتدى الدنماركي المغربي يشجب حرق العلم الوطني
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 13:05

عبّر المنتدى الدنماركي المغربي عن شجبه لما وصفه بالعمل الهمجي "الذي لا يمت بأي صلة لمواقف المغاربة عموما، ومغاربة أوروبا خصوصا، من وطنهم المحبوب وعلمه المقدس"، وذلك إثر إحراق العلم الوطني من طرف محسوبين على حراك الريف بباريس.

وكشف المنتدى في بلاغ له أنه "يميز بين المطالب المشروعة ودعاة الفتنة"، داعيا إلى محاسبة هؤلاء وكل من يدعمهم بأشد العقوبات، مؤكدا "تضامنه مع مسيرة الإصلاح التي يقودها الملك محمد السادس".

وختم المنتدى بلاغه بتجديد "ولائه الدائم والمطلق لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، ووقوفه إلى جانب القضايا الوطنية المقدسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - البعبع الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 13:49
لقد اخد هذا الموضوع اكثر من اللازم، في حين ان لب المشاكل التي تستنزف مقدرات الوطن لا يستطيع هؤلاء المطبلون الخوض فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - مواطن صريح الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 13:57
يجب ان يعلم هؤلاء الدين قاموا بحرق العلم الوطني بأنهم قاموا بحرق رمز الوطن يعني هوية يعني تاريخ يعني بلد يعني انتماء ولا علاقة للعلم الوطني بسلوك هدا او داك هدا سلوك ارعن وغير مقبول فالوطن ملك للجميع ويجب ان يعلموا ايضا ان آلاف الاشخاص ضحوا بدمائهم الغالية عبر التاريخ من اجل استمرار هدا العلم كما ان حرق العلم لن يفيدهم في شيئ ان كان لهم خلاف مع اشخاص فالوطن ورموزه بعيدون كل البعد عن هدا اتقوالله في انفسكم وفي اوطانكم فليس هناك دولة في العالم ستعتبركم ابنائها ولو مكثتم عندهم الدهر كله وستبقى صفة مقيم لصيقة بكم حتى ولو حصلتم على الف جنسية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - إدريس اقشار الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 14:16
نندد بقوة هذه التصرفات الصبيانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - حسن النتيفي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 14:28
العلم الوطني خط احمر مهما جنى على وطني الغالي فلا اتنكر له مغربي الى أن يرث الله الارض ومن عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.