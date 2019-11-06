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سفارة المغرب بجنوب إفريقيا تطلق موقعا إلكترونيا

سفارة المغرب بجنوب إفريقيا تطلق موقعا إلكترونيا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 23:30

أطلقت السفارة المغربية بجنوب إفريقيا، مؤخرا، موقعها الرسمي (www.moroccoembassy.co.za)، مشيرة إلى أنه "فضاء رحب يقدم نافذة على مغرب منفتح يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من التنمية والتقدم"، حيث يقدم الموقع محتوى تفاعليا حول باقة واسعة من المواضيع، "لاسيما تاريخ المملكة وفرص الاستثمار والمؤهلات السياحية التي تشكل فخر البلاد".

ويقترح الموقع، المتاح كليا باللغة الإنجليزية، قسما مخصصا لتاريخ العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، وعلاقات المملكة مع الدول الجنوب الإفريقية الأخرى التي تغطيها السفارة، كما يوفّر لمستخدمي الإنترنت، من خلال الصور، فضاء إعلاميا يعرض أهم الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المغربية.

ويسلط قسم آخر الضوء على التاريخ الحقيقي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب، حيث يمكن للزوار إيجاد حقائق تاريخية تبرز الجهود التي بذلها المغرب منذ الاستقلال لاستكمال وحدته الترابية، كما يقدم معلومات مفصلة حول مسطرة الحصول على التأشيرة، وفضاء للخدمات القنصلية مخصصا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بجنوب إفريقيا.

وتماشيا مع نهجه كمنصة للتبادل، يقترح الموقع روابط مباشرة إلى صفحات "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" الخاصة بالسفارة، حيث يمكن لمستخدمي الإنترنت التفاعل واكتشاف المزيد من المعلومات حول أحدث الأخبار المغربية وأنشطة سفارة المملكة في جنوب إفريقيا.

وأوضح يوسف العمراني، سفير المغرب في جنوب إفريقيا، أن هذه المنصة تهدف إلى تعزيز وتيسير التواصل بين مصالح السفارة ومختلف الشركاء، مجددا تأكيد التزامه بتدعيم علاقات التعاون والصداقة بين المغرب وجنوب إفريقيا، لاسيما من خلال تعزيز التفاهم المتبادل وتشجيع الحوار المفتوح والبناء مع المسؤولين ووسائل الإعلام ومؤسسات الفكر والرأي والمجتمع المدني.

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