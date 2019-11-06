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الرئيسية | مغاربة العالم | تقرير: ضعف سياسات الدولة يُعيق مساهمة مغاربة العالم في التنمية

تقرير: ضعف سياسات الدولة يُعيق مساهمة مغاربة العالم في التنمية

تقرير: ضعف سياسات الدولة يُعيق مساهمة مغاربة العالم في التنمية
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 12:00

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث لها حول السكان والتنمية برسم سنة 2019، أن حوالي 20,6 في المائة من المغاربة المغادرين للبلد سنوياً يختارون الهجرة كأسر بأكملها.

وتقدر المندوبية، وهي هيئة رسمية تعنى بالإحصاء، عدد هؤلاء المغادرين للوطن نهائياً بحوالي 106 آلاف سنوياً خلال عامي 2009 و2010.

وتفيد أرقام المندوبية بأن عدد مغاربة العالم المقيدين في السجلات القنصلية بلغ حوالي 3.6 ملايين مغربي ومغربية سنة 2017، فيما تشير توقعات رسمية أخرى إلى أن الإجمالي يناهز 4.6 ملايين. وتمثل هذه الجالية حوالي 10 في المائة من السكان المقيمين في المغرب.

ووقف التقرير المعنون بـ"السكان والتنمية برسم سنة 2019" على ضعف سياسات الدولة الموجهة للجالية، وهو ما يعيق مساهمتها في التنمية، على الرغم من اعتماد عدد من الاستراتيجيات الموجهة للجالية في الخارج، إضافة إلى حفاظ المملكة على مدى عقود على علاقاتها الدائمة مع الجالية في جميع أنحاء العالم.

وأكدت المندوبية أن الجالية المغربية تعتبر فاعلاً رائداً في التنمية المستدامة، لكن تحديات عدة تواجه إشراكها وتمكينها من المساهمة في التنمية، موردة أن هذه "التحديات صعبة المنال نظراً للانتشار الجغرافي لهذه الفئة والاختلاف السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلدان الاستقبال".

ولمواجهة هذا الأمر، أوصت المندوبية بتطوير نظام معلومات مندمج ومحين حول معطيات الجالية، يضم الإحصائيات ومكان الإقامة والأصل، والكفاءات والانتماءات للمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى إقامة نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديد الأدوار والتوقعات، واستكشاف طرق لملاءمة توقعات وقدرات الجالية بهدف تعبئتها.

كما أوصت المندوبية بخلق قنوات الاتصال عبر الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل زيادة الفعالية السياسية والحكامة الرشيدة وتكييف البرامج والقنوات حسب نوع ومهمة المنظمة (مجتمعية، إنسانية، حقوق الإنسان وحقوق المرأة...).

وتشدد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإعلان نيويورك والخطة الإفريقية للهجرة على المساهمة الإيجابية للجالية في النمو الشامل والتنمية المستدامة، حيث تحافظ على العلاقات مع البلد الأصلي من خلال تأثيرات مفيدة مثل تحويل الأموال، والمعارف، والكفاءات، والتكنولوجيا، والمواطنة، وروح المصلحة العامة.

لذلك، دعت المندوبية إلى إنشاء نقاط اتصال أو وكالات للجالية لتدبير شؤونها وبرامج المواطنة، وإجراء أبحاث حول المغاربة المقيمين في الخارج من الجيلين الثاني والأخير الذين قد تختلف علاقاتهم مع بلدهم الأصلي مقارنة بالمهاجرين من الجيل الأول، وتطوير إجابات سياسية مناسبة لإشراكهم في تنمية بلدهم الأصلي.

وجاء في التقرير أيضاً ضرورة اعتماد قانون حول الجنسية المزدوجة للجالية، وتهيئة الظروف لارتفاع دائم لمعدل العودة، وإجراء المراجعات المنهجية لبرامج العودة من أجل فهم تجارب العائدين من أفراد الجالية والعوامل التي ألهمت قرارات عودتهم، سواء بشكل مؤقت أو دائم.

كما أكدت المندوبية أيضاً أهمية خلق الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة، كالبيئة السياسية والديمقراطية والحكامة، الكفيلة باستقطاب الجالية، وتيسير عودة المؤهلين المقيمين في البلدان المتقدمة بتدابير وآليات مؤسساتية مناسبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 12:17
أودي اسي المندوب شكرا على الخدمات التي قدمتها. هناك شباب كفىء ينتظرون فرصتهم. بروح رياضية وحبا للوطن عليك بترك منصبك لاصحاب الخبرة والكفاءة. وشكرا جزيلا.
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2 - ابوزيد الأربعاء 06 نونبر 2019 - 12:30
أولا هذه المعطيات تو ضح أن حكومتنا خارج التغطية.
مندوبية التخطيط تقول ان مغاربة العالم 3.6 ملايين و معطيات أخرى تقول ان العدد 4.6 ملايين يعني أن 1 مليون حارك. والملاحظ أن ما تتم اتفاقية مع دولة وتلغى الفيزا Visa إلا وأطيب تهافت المغاربة على تلك الدول مثل تر كيا واندونيسيا والبرازيل وكوريا وماليزيا هذا ما يشرح أن المغاربة المتواجدين عبر العالم و بدون أقامت رسمية عددهم يتعدى المليون.
يجب تغيير سياسة الدولة وزرع محبة الوطن مغاربة العالم مهتمين بأنفسهم ولا حاجة لهم بسياستكم .يريدون فقط رؤية مغرب يكرم ويعز مواطنيه المحليين بضمان التعليم والصحة والمستقبل لشباب اليوم الذين هم رجال الغد.
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3 - Abbas الأربعاء 06 نونبر 2019 - 12:31
ان الجالية من الجيل التاني والاخير ترعرعت في الديمقراطية وتعرف كل المعرفة كيف حال المغرب من فساد اداري ورشوة وباك صاحبي وكيف هي الحالة السياسية في البلاد من اعتقالات للصحفيين والابرياء وتلفيق التهم والزج بالابرياء في السجون هذا كله يجعل مغاربة الخارج متخوفين حتى قضاء العطلة في البلاد فما بالك من الاستثمار.
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4 - مالك الحزين الأربعاء 06 نونبر 2019 - 12:31
أول حق حرمت منه الجالية هو حق التصويت في الانتخابات. لما يكون لنا ممثلين في البرلمان كجالية يمكن أن نعتبر أنفسنا مغاربة لنا بعض الحقوق.
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5 - مغرب لاين الأربعاء 06 نونبر 2019 - 12:33
اصبحت ثقة الجالية المقيمة في الخارج تتقلص نحو سياسة بلدها الاصلي في برنامج تنموية واستثماراتها داخل المغرب لكون إنعدام روح الوطنية في كل مجالات.
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6 - صيقوا الغرزة الأربعاء 06 نونبر 2019 - 12:37
يعني إذا كان مجموع سكان المغرب يقارب 40 مليون نسمة فإن الذين هاجروا سنة 2019 هم أكثر من 8 ملايين، ماذا عسانا ان نقول إلا أن "هادي كذبة باينة " أي ان السكان القاطنين يبقى عددهم حوالي الثلاثين مليون فقط ؛ المغرب لايت..!
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7 - محمد من امريكا الأربعاء 06 نونبر 2019 - 12:38
هناك عدة عوامل ليس فقط ضعف السياسة.. هناك قلة المعقول و النزاهة بين المواطنين، انعدام الأمن، الكدب المتفشي في المجتمع و رؤية مغاربة العالم كفرصة لا تعوض لنهبهم. بدأت فكرة التقاعد في بلدي الأصلي المغرب شخصيا تنعدم.. انصح إخواني و أخواتي من باقي بقاع العالم ان لا يكرروا خطاء الجالية المغربية الأولى بأوروبا حين جعلوا همهم الأول و الآخر الإلقاء بعرق السنين في مشروع أو بيت بالمغرب.. بل أحسن إستتثمار سيكون في تعليم أبنائهم و بناتهم. اتركوا المغرب للمشرملين الكبار و الصغار، فما نراه هناك هو نتيجة الجهل المدقع و ليس الفقر المدقع ،الجشع المفرط، انعدام الخلق،و قطع حبل الصلة مع الله.
قد أكون قاصي بعض الشيء و اعتذر لهدا و لكن أصبحت لا أحس بالرأفة تجاه بعض مغاربة الخارج اللذين نهبت أموالهم حين حاولوا اباستثمار في المغرب و تراهم يشتكون عبر اليوتوب و يستنجدون بملك البلاد في أخر المطاف... ألم يعتبروا باللذين نهبت أموالهم قبلهم ؟؟؟ لكن و بكل صراحة، هدا نتيج الجشع أيضا.. هم البعض هو إستتمار 500 مليون و أكتر في مقهى حتى يشغل فيه شخصين و يجعل خلصتهم بقشيش. قمة النذالة.
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