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الرئيسية | مغاربة العالم | عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي

عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي

عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 10 نونبر 2019 - 19:00

من صناعةِ الأجْنحة الورقيّة زمنَ الشّغب المدْرسي في ثانويات الرّباط إلى التّحكمِ في المحرّكات النّفاثة للطّائرات الحربية في روسيا، هكذا حوّل المهندس المغربي حمزة عدنان (25 سنة) مشوارَ طالبٍ بدأ من الصّفر وبلغَ أعلى المراتبِ في بلادِ الرّوس، حيث يعكفُ الآن على مشروعهِ المتمثّل في صناعة طائرة نقل عسكرية يمكنها حمل 30 طنا، تطيرُ بعلو 4500 كلم وبسرعة 750 في السّاعة.

مشوار من الصّفر

بدأ حمزة عدنان، ابنُ مدينة فاس، "مشوار الصّعود" من الصّفر، بعد سنوات الدّراسة في ثانويات الرّباط، حيث حصلَ على شهادة البكالوريا، ليقرّر دراسة الفيزياء في جامعة محمد الخامس بالعاصمة المغربية، وذلك بعد فشلهِ في الالتحاق بمدرسة الطّيران، نظراً لتكاليف الدّراسة المرتفعة ولنُقطهِ المتواضعة، باعتراف مهندس الطائرات الحربية في ورشة للطائرات المقاتلة في روسيا.

وخلال سنوات الدّراسة في الجامعة المغربية، يحكي حمزة عدنان في دردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، "كانت كاطيح عليا بعض الأفكار، كيفاش نصنع مثلاً طائرة ذات إقلاع عمودي بمبدأ المنطاد، أيْ باستعمال الهيليوم والمحركات تكون كهربائية للدّفع"، ويضيفُ: "اختياري الطّيران كان بسببِ ولعي بهذا الميدان وتشْجيع والدي".

ويعودُ المهندس المغربي المقبل على مناقشة الماجستير في صناعة الطائرات بجامعة سمارا الرّوسية الشّهيرة إلى السنوات الجامعية وكيف كان الأساتذة المغاربة يستهزئون بمشاريعه الابتكارية في مجال الطّيران، موردا: "لمّا عرضتُ مشروع الطائرة ذات الإقلاع العمودي على الأساتذة كانوا يتهرّبون من مناقشتي بمبرّر أنّ الوقت يُزاحمهم، في حين كان والدي يساعدني كثيراً حتى لا أسقط في الإحباط".

روسيا والطّيران

وعن دراسته في روسيا، يستطردُ المهندس في تصريحه: "كان ذلك خلال شهر أبريل.. لمّا نشرت روسيا منحاً موجّهة إلى الطلبة المغاربة، قدّمت طلبي وتم انتقائي. درست سنة تحضيرية في مدينة فارونيج، ونجحت بامتياز..بعدها أرسلتني الحكومة إلى واحدة من أفضل الجامعات في روسيا، ومن أفضل الجامعات في العالم، وهي جامعة سمارا للطيران".

وحول هذه المحطة المهمة في مساره العلمي، يحكي حمزة عدنان: "هناك صدمت؛ بحيثُ كنتُ الطالب الأجنبي الوحيد الذي يدرسُ هذا التّخصص، وبعدها حكى لي بعض الأساتذة أنّهم لأوّل مرة يدرّسون طالباً إفريقياً وعربياً في حياتهم. هناك قدمت الرسومات الهندسية لبناء مشروع الطائرة، ولقي ترحيباً وتشجيعاً كبيرين".

يشتغلُ المهندس حمزة عدنان في سنته الأخيرة في مصنع طائرات "الامفيبيا"، ويتمحور مشروع تخرجه حول تحديث نظام fuel system لطائرة borey، ويضيف في هذا الصدد: "اشتغلت أيضا في شركة لدرونات؛ وهناك طوّرت معارفي وصنعت "درونات" ذات أهداف مدنية وعسكرية؛ تطيرُ لمدة تصل ما بين ساعتين و14 ساعة".

الطيران الحربي

ويعرضُ الطالب المغربي المتفوّق خبرته على زملائه في الجامعات الروسية لمساعدتهم على تحويل مشاريعهم النّظرية إلى تطبيقات صناعية. ويقول حمزة عدنان: "العودة إلى وطني أمرٌ حتمي.. أنا باغي نزيد بلادي القدام في هذا المجال"؛ كما أكّد أنه بصدد كتابة مؤلّف حول صناعة الطائرات سيكون موجهاً إلى الطلبة المغاربة، وزاد: "قمت أيضا بإقناع شركة لإنتاج درونات من أجل فتح فرع لها بالمغرب".

ويدعو المهندس إلى الاستفادة من الكفاءات المغربية المتواجدة في المهجر، موردا: "خاص ترجع العقول المغربية المتواجدة في الخارج إلى المغرب لوضع أساسيات هذه الصناعة. أنا الهدف ديالي هو وضع أسس هذه الصناعة ونقلها إلى الجامعات ومدارس الهندسة في البلاد.. علما أنّنا سنكون أول دولة إفريقية وعربية تمتلك هذا التخصص".

وبخصوص مشروعه الختامي قال المهندس المغربي: "أعمل على صناعة طائرة نقل عسكرية قادرة على حمل 30 طنا ودبابتين ومدرّعة واحدة، تطير لمسافة 4500 كلم، وبسرعة 750 كلم في السّاعة، مع إمكانية تزود بالوقود في السماء، بإمكانيات محلية مغربية، وباستعمال تقنيات ومواد (composite materials) جديدة، ما سيعطي الطائرة وزنا أخف".

حلم العودة

وعن رسائله الأخيرة، يقول المهندس المغربي: "أولاً أريد العودة إلى بلادي وأن أشتغل من أجل وطني عبر فتح تخصص صناعة الطائرات في الجامعات المغربية، لاسيما أن بعض الأساتذة الجامعيين المتخصصين في صناعة الطيران في روسيا مستعدون لمساعدتي علمياً، كما عبّروا عن استعدادهم للقدومِ إلى المغرب من أجْل تدريس هذه المادة".

"طموحي وحلمي هو العودة إلى المغرب، والانضمام إلى القوات المسلحة الملكية من أجل المساهمة في تطوير قدراتها العسكرية أو الاشتغال في صناعة الطيران المدني، وفي كلتا الحالتين الوطن هو الرابح الأول"، يقول حمزة عدنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - محيي الأحد 10 نونبر 2019 - 19:23
ليس للمغرب إمكانيات صناعية. لا تضييع الوقت. إبق حيث أنت وإحتط من الاجانب، حتى لا تجد نفسك مخطوفا.
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2 - رشيد الأحد 10 نونبر 2019 - 19:24
الأدمغة المغربية والعربية لا يستفاد بها سوى خارج الوطن .
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15
3 - ام مغربية مهمومة الأحد 10 نونبر 2019 - 19:25
ولاد الشعب الحقيقيين هم من يحملون العلم الوطني عاليا و يحصدون الميداليات عمر ما كان ولد الشعب هو الشمكار و المشرمل هؤلاء اعداء الشعب, الشعب المغربي مناضل و مكافح نساء و رجال بدون استثناء لاحظو الشباب الذين ادخلو الفرحة علينا بحصدهم للميداليات في المسابقات الدولية اغلبهم من المغرب العميق المهمش و لا يزالون يعيشون في المغرب وهم خريجي المدارس العمومية لان الفقر يصنع الرجال و الذكور مشروع فاشل ولا يتبعهم الا الفاشلين امثالهم, اولاد الشعب الحقيقيين اذا خرجو من المغرب يبيضون لنا وجوهنا اولاد الشعب هم تلك الفئة التي رأت في التهميش و العوز محوز وماعمر الفقر كان معضلة ولا عائق بل العظماء في التاريخ انما كانو فقراء و صنعو المجد لاوطانهم وشعوبهم وللبشرية جمعاء من ام مغربية مهمومة و السلام عليكم انشري يا هيسبريس صوت المرأة المغربية
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4 - عبد الحق الأحد 10 نونبر 2019 - 19:28
نرجو لك المزيد من التوفيق والنجاح في مصارك

لكن مع كامل الأسف الشديد لا تفكر أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا العودة للوطن ليس هناك من سيفتح لك الأبواب المغلقة
حداري حداري حداري
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5 - مهاجر بفرنسا الأحد 10 نونبر 2019 - 19:28
انه من بين الكفاءات المغربية والذي يجب على المسؤولين المغاربة ان يحافظوا على رموز التقدم التكنولوجي فالعقول والادمغة المغربية قادرة على تحقيق المستحيل لذا يجب الاخد بهم وايستقطابهم لبلدهم المغرب فاللهم أحفظ بلدنا الشقيق وانصر المغرب من طنجة الى الكويرة، احبك يا وطني العزيز.
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6 - %%%% الأحد 10 نونبر 2019 - 19:30
combien y a t il de othman qui choment au maroc .qui sait s ils avaient la chance comme lui .....
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7 - hamid Khan الأحد 10 نونبر 2019 - 19:31
الله اوفقو اويسهل عليه احسن مادار هرب كون بقى ف المغرب كون وقع لو بحال عبدالله شقرون الله ارحمو
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8 - PureMinded الأحد 10 نونبر 2019 - 19:33
يا ولدي اجلس حيث انت و اطلب بوتين يعطيك الجنسية و تزوج بأخت شارابوفا، المغرب حتى ان اردت ادخال درون للتصوير سيتم القبض عليك و جرك للتحقيق فما بالك التوسع في الموضوع ليشمل ما هو عسكري.

اذا كاين شي استيراد للاشياء الجاهزة بالعملة الصعبة و حيث تدخل الرشاوي في الصفقات مرحبا، اما نعطيو فرص لابناء الشعب لتطوير مقدرات البلاد فذلك غير ممكن لأن علية القوم لن يأكلوا معك في الكاميلة.

إياك و الرجوع.
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9 - aziz الأحد 10 نونبر 2019 - 19:34
يوجد عدة كفاءات مثلك في المغرب لكن لم يجدو من يدعمهم ويساعدهم. أحييك جدا على الروح الوطنية التي فيك رغم ان الوطن لم يحقق لك حلمك لكن ظل فيك الإخلاص والوفاء لوطنك.
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10 - يوم الحساب الأحد 10 نونبر 2019 - 19:35
انت مفخرة للمغرب ومثلك هم الذين يرفعون راية المغرب الى الاعلى وانا احيي فيك روح الوطنية التي تمتلكها واتمنى لك التوفيق ومستقبل زاهر ان شاء الله ونرجوا من السلطات المعنية فتح المجال لمثل هذه العقول بالعودة ومساندتهم حتى يستفيد المغرب من خبرتهم والله المعين.
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11 - الصالحي الأحد 10 نونبر 2019 - 19:35
عجبا حول الفشل في المغرب الى نجاح في الغربة .مقولة يدعمون الفاشل حتى ينجح و نحن نحطم الشباب و نفشلهم صحيحة . هذه رسالة لاي شاب في المغرب إذا فشلت في المغرب هذا لا يعني انك فاشل .فقط لانك في أيدي فشلة يفشلون الشباب ليبقو تحت أقدام ابنائهم الذين ينجحونهم رغم انف الجميع و لو كانوا لا يتمتعون بما يلزم لينجوا . التعليم فاشل و يعلمون انه فاشل حتى رأس الدولة يعلم انه فاشل ولكن ليحافظو على العهد القديم الذي اعطوه للمستعمر قبل الاستقلال المزعوم او بالأحرى نصف استقلال .تركوا التعليم فاشلا .يحمون مصالح فرنسا و ينجبون من يحميها من بعدهم و فرنسا تحميهم .
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12 - يوسف الأحد 10 نونبر 2019 - 19:37
يجب عليه أن يعود للمغرب لأننا في حاجة ماسة لعلمه وتخصصه، ويجب على الجيش المغربي استقطاب مثل هؤلاء العباقرة، وكفى من إضاعة المواهب العلمية أخبرنا يستفيد منه غيرنا
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13 - khalid nador الأحد 10 نونبر 2019 - 19:37
chaque reussite ou illustration de marocains se fait a l'etrangers seulement, et est une nouvelle attestation de la faillite et de l'echec lamentable du system de gestion/economique franco-marocains par retrospection.
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14 - سلا الأحد 10 نونبر 2019 - 19:38
المغرب بلد الحكرة لا يهتم المسؤولون الا في المداخيل المادية شاب طرد من المغرب و عدم الاهتمام باختراعاته هد البلد لا تحب المخترعين تحب البيع و الشراء
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15 - الإمبراطورية العثمانية الأحد 10 نونبر 2019 - 19:39
عندنا طاقات في المغرب، بالأخص في مجال الطيران، ولكن لا حياة لمن تنادي
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16 - HASSAN الأحد 10 نونبر 2019 - 19:39
مهندس يستحق كل التنويه والارتقاء . امثاله من الادمغة كثر تتهافت عليهم الشركات العملاقة في الدول المتقدمة مثل امريكا وكندا وغيرهم ولكن في بلدنا لا يعيرونهم اي اهتمام
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17 - مهندس مغريبي أمريكي الأحد 10 نونبر 2019 - 19:44
هنيأ أخي عدنان، لقد إستهزأ مني أساتدتي بالمغرب كدالك، عندما قلت لهم سأدهب إلى أمريكا لأدرس و أدرس، و سهل لي العلي القدير دالك، من دراسة و تدريس تم 23 سنة خدمة مع أعرق شركات التكنولوجيا العالمية الأمريكية. نحن شعب نبدع في تدمير بعضنا البعض و العياد بالله. بالتوفيق و المزيد من التألق إنشاء الله.
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18 - بوحاطي الأحد 10 نونبر 2019 - 19:44
الاساتدة لي عدنا ديما ما عندهمش مساكن لوقت حيت مشارعهم كبيرة في منافسة امريكا و اليابان في غزو الفضاء داك شي علاش ما عندهمش الوقت عدروهم الله يحسن لعوان
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19 - محمد الأحد 10 نونبر 2019 - 19:45
كل صعب على الشباب يهون / هكذا همة الرجال تكون.
هنيئا لك ومزيدا من التألق.
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20 - ع. سفير الأحد 10 نونبر 2019 - 19:47
هنيئا لنا بتفوق شبابنا خارج الحدود مما يزيد في فخرنا وحبذا لو تعطى الفرصة لشبابنا داخل الوطن لتحقيق احلامه وأمانيه بدلا من إقباره وتهميشه
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21 - محمد الأحد 10 نونبر 2019 - 19:48
لو كنت مسؤولا في هذه البلاد لذهبت إليه ولو حبوا لجلبه للمغرب ولكن للأسف
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22 - شيشاوي الأحد 10 نونبر 2019 - 19:48
هذا هو حال المغاربة كل الشباب الموهوبين محكورين لانهم فقراء واين هي وزارة البحت العالي والعلمي واين دوروها. كل الكفاءت والاذمغة المغربية مستغلة مطرف الغرب الانهم واطقون من علمهم وقدوراتهم في العطاء
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23 - محمد المربع الأحد 10 نونبر 2019 - 19:49
صحيح الوطن يحتاج إلى علمك وخبرتك في مثل هذه العلوم....ولكن لن تجد في وطنك من يرتقي بك إلى الأمام...ولن تجد الطريق مفروشة لك بالورود...وبعدها ستندم،ولن ينفعك وقتها الندم...كم من عقول هاجرت البلاد لأنها لم تجد من يساندها...نصيحتي لك أن تبقى في تلك البلاد....
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