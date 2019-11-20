القنصلية بالجزيرة الخضراء تستحضر منجزات الملك

هسبريس من الرباط

خلدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزيرة الخضراء، بالذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، بمقر القنصلية، بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية، وعلى رأسهم قنصل المملكة العربية السعودية زياد عطية.

وذكّر محمد الرفاوي، القنصل العام للمملكة المغربية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بالأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، منذ تربعه على عرش أسلافه، وعدّد المنجزات التي تحققت في عهده، والتي مكنت المغرب من تحقيق قفزة نوعية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا على العناية التي يوليها لرعاياه من مغاربة العالم.

وحضر الحفل عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالديار الإسبانية، من رجال المال والأعمال ورؤساء الجمعيات وأئمة المساجد وعدد من الطلاب المغاربة الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات الإسبانية بإقليم الأندلس.