"مغاربة في الإمارات" تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء

هسبريس من الرباط

قامت مجموعة "مغاربة في الإمارات"، بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي، وبدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، بالاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وشارك في هذا الحفل مجموعة من الفنانين المغاربة كأحمد السلاوي وإسماعيل المراكشي، إضافة إلى فرقة عبدو وفرقة عبدالله كمال.

وفي كلمة له بالمناسبة، لفت سفير المغرب بالإمارات الانتباه إلى قيمة حدث المسيرة، موردا مقتبسات من آخر خطاب للملك محمد السادس. كما نوه بمجهودات منظمي الحفل والمشرفين على مجموعة "مغاربة في الإمارات"، واهتمامهم بالمناسبات الوطنية.

من جهته، عبر الناطق باسم مجموعة "مغاربة في الإمارات" عن مدى ارتباط مغاربة الإمارات بوطنهم رغم بعد المسافة، مشيرا إلى أنهم داوموا على إقامة اللقاءات التواصلية للجالية لما يناهز 11 سنة في عدة مناسبات.

كما نوه المتحدث ذاته بالدور الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة، من خلال ترحيبها بجميع الثقافات والأنشطة والفعاليات الإيجابية للجاليات، والتي من شأنها خلق تنوع وتوازن ثقافي بين باقي الجنسيات الأخرى.

وعرف الحفل تقديم نماذج من الطبخ المغربي، إضافة إلى عروض مميزة للقفطان المغربي، بمساهمة مصممات أزياء مغربيات.