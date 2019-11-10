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الرئيسية | مغاربة العالم | أمستردام .. غضب مغربي ضدّ حرق العلم الوطني

أمستردام .. غضب مغربي ضدّ حرق العلم الوطني

أمستردام .. غضب مغربي ضدّ حرق العلم الوطني
حسن الركاز من أمستردام
الأحد 10 نونبر 2019 - 17:15

رغم رداءة أحوال الطقس بالعاصمة الهولندية أمستردام، خرج العشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمين بهولندا في وقفة احتجاجية دعت إليها بعض الجمعيات، تنديدا بحرق العلم الوطني، سابقا، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأثناء الوقفة الاحتجاجية التي احتضنها فضاء "Plac dam" تم عزف النشيد الوطني المغربي، وترديد هتافات، وأغان مثل "العيون عينيا"؛ كما رفع المشاركون شعار: "عاش الملك".

تجدر الإشارة إلى أن جمعية اتحاد المساجد بهولندا سبق لها أن أصدرت بيانا استنكرت فيه حرق العلم الوطني خلال وقفة نظمها بعض الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس قبل أسبوعين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطنة 1 الأحد 10 نونبر 2019 - 17:34
هاد الموضوع أخذ اكثر من حجمه ! كثير من الاعلام لدول عظمى تحترق يوميا ولا احد يأبه ولا شيء يقل من عظمة هذه الدول . لكنهم يقفون ضد الفساد والحكرة والفقر وووو
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-7
2 - محب لوطنه الأحد 10 نونبر 2019 - 17:39
في الحقيقة فحب الاوطان من الايمان ومن لايحب وطنه الاصلي فهو خاءن والناجح في بلده ووطنه مسقط راءسه سيكون حتما ناجحا في كل بلدان الكون اينما كانت والفاشل في بلده ووطنه مسقط راءسه سيكون حتما فاشلا في كل بلدان الكون اينما كانت فحب الاوطان من الايمان .
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15
3 - سلام الصويري الأحد 10 نونبر 2019 - 17:42
هناك من يحرق الميزانيات وهناك من يحرق بالاموال للخارج وهناك من يحرق مستقبل البلد بتدمير التعليم وهناك من يحرق قلوب المواطنين بالسياسة الفاشلة والظلم والاستبداد والرأي الواحد !!
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16
4 - صاخط عليهم الأحد 10 نونبر 2019 - 18:00
من حرق علم بلاده فقد حرق وجهه بيده و أن كل من أذى بلاده فهو من الخاسرين إلى يوم الدين.نعم لنضال السلمي من أجل العدالة والتنمية الاجتماعية ولا ثم لا للتفرقة والحقد.
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9
5 - جمال الأحد 10 نونبر 2019 - 18:11
يجب متابعة و محاكمة من حرق الراية الوطنية المغربية. لأنه بذلك الفعل الشنيع فإنه مساس لرمزية المواطن المغربي.
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