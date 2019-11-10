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كُتّاب وآراء
أمستردام .. غضب مغربي ضدّ حرق العلم الوطني
رغم رداءة أحوال الطقس بالعاصمة الهولندية أمستردام، خرج العشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمين بهولندا في وقفة احتجاجية دعت إليها بعض الجمعيات، تنديدا بحرق العلم الوطني، سابقا، في العاصمة الفرنسية باريس.
وأثناء الوقفة الاحتجاجية التي احتضنها فضاء "Plac dam" تم عزف النشيد الوطني المغربي، وترديد هتافات، وأغان مثل "العيون عينيا"؛ كما رفع المشاركون شعار: "عاش الملك".
تجدر الإشارة إلى أن جمعية اتحاد المساجد بهولندا سبق لها أن أصدرت بيانا استنكرت فيه حرق العلم الوطني خلال وقفة نظمها بعض الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس قبل أسبوعين.