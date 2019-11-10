وقفة مغاربة بباريس تندد بحرق العلم الوطني

هسبريس من الرباط

احتشد آلاف المغاربة في ساحة طروكاريدو بباريس، اليوم الأحد، دفاعا عن قدسية العلم المغربي والوحدة الوطنية، وفق ما أكده الداعون إلى التظاهرة، التي جاءت ردا على حرق العلم المغربي من طرف محسوبين على "حراك الريف" قبل أيام بالعاصمة الفرنسية.

وأوضح المُلبّون لدعوة التظاهر إن مشاركتهم تأتي "في إطار حملة الاستنكار والإدانة على إثر الاعتداء الشنيع والجبان، المتمثل في إضرام النار في العلم الوطني المغربي".

وعرفت المبادرة مشاركة فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وليكسمبورغ ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى فعاليات حقوقية من المغرب.

وردد المشاركون شعارات تشجب حرق العلم المغربي، وتؤكد التشبث بثوابت المملكة، ووقوف جميع المغاربة وراء الملك محمد السادس قائد البلاد.