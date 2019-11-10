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الرئيسية | مغاربة العالم | وقفة مغاربة بباريس تندد بحرق العلم الوطني

وقفة مغاربة بباريس تندد بحرق العلم الوطني

وقفة مغاربة بباريس تندد بحرق العلم الوطني
هسبريس من الرباط
الأحد 10 نونبر 2019 - 20:05

احتشد آلاف المغاربة في ساحة طروكاريدو بباريس، اليوم الأحد، دفاعا عن قدسية العلم المغربي والوحدة الوطنية، وفق ما أكده الداعون إلى التظاهرة، التي جاءت ردا على حرق العلم المغربي من طرف محسوبين على "حراك الريف" قبل أيام بالعاصمة الفرنسية.

وأوضح المُلبّون لدعوة التظاهر إن مشاركتهم تأتي "في إطار حملة الاستنكار والإدانة على إثر الاعتداء الشنيع والجبان، المتمثل في إضرام النار في العلم الوطني المغربي".

وعرفت المبادرة مشاركة فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وليكسمبورغ ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى فعاليات حقوقية من المغرب.

وردد المشاركون شعارات تشجب حرق العلم المغربي، وتؤكد التشبث بثوابت المملكة، ووقوف جميع المغاربة وراء الملك محمد السادس قائد البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Observateur الأحد 10 نونبر 2019 - 20:27
العلم المغربي يمثلنا جميعا داخل الوطن وخارجه. الجرم المرتكب يستوجب معاقبة الجاني أو الجناة.
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12
2 - فرانز كافكا الأحد 10 نونبر 2019 - 20:36
القداسة لله وحده لا شريك له ... اما الراية فهي رمز من رموز اﻹنتماء إلى بقعة أرضية من كوكب اﻷرض ... و نتمنى تقديس حياة المواطن و تحصينها من الفقر و الهشاشة و الجهل و اﻷمراض و التشرميل و اﻹرهاب و و و و
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27
3 - المتتبع الأحد 10 نونبر 2019 - 20:46
هذه هي تمغربيات علي حقها وطريقها وهذا هو المعروف لذي المغاربة الاحرار متشبتون بوطنهم وملكهم ورمز وحدتهم الترابية العلم المغربي والنشيد الوطني حفظ الله مغربنا من كل دخيل انفصالي
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6
4 - م المصطفى الأحد 10 نونبر 2019 - 21:00
الجالية المغربية دائما في دفاع متواصل ليس عن وحدتنا الترابية فحسب، بل كلما دعت ظروف معينة لذلك، على شاكلة إحراق علمنا الوطني من طرف تلك الخائنة لوطنها ، للتنديد بهذا العمل الشنيع ، الذي اقدمت من خلاله تلك المجرمة للمس بأحد الرموز الأساسية لجميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة.
فالجالية المغربية بشمال فرنسا التي أنتمي إليها، كانت حاضرة بقوة في تلك الوقفات الاحتجاجية بباريس للتنديد والاستنكار بما قامت به هذه الخائنة بتواطؤ مع شرذمة من السفهاء الناكرين لجذورهم ولأرض آبائهم وأجدادهم، والذين يجهلون قيمة علمنا رمز الحرية والاستقلال، الذي دافع عنه جنودنا الأباسل ورجال المقاومة المغاربة الأصيليين الأحرار.
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3
5 - إلى فرانز كافكا... الأحد 10 نونبر 2019 - 21:30
متافق معاك القداسة لله. والمشاكل الحقيقية والمهمة في جهة أخرى وليست في العلم الوطني. ولكن حرق العلم يبقى جنحة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم... إلا أنها ليست قضية وطنية. لكن كما لا يخفى عليك أحداث كهذه مرحب بها وتُستغل لتنويم الشعب مغناطيسيا..
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