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الرئيسية | مغاربة العالم | الدعاية لـ"داعش" تسجن مهاجرا مغربيا في إسبانيا

الدعاية لـ"داعش" تسجن مهاجرا مغربيا في إسبانيا

الدعاية لـ"داعش" تسجن مهاجرا مغربيا في إسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 11:37

أسدلت المحكمة الوطنية الإسبانية الستار على أطوار محاكمة المهاجر المغربي "رضوان، س"، الذي كان متابعا بتهمتي "تلقين الفكر المتطرف والدعاية لتنظيمات إرهابية عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب""، من خلال نشر محتويات تمجد أنشطة الجماعات العدائية، خاصة تنظيم "داعش".

وقضت أعلى هيئة قضائية بإسبانيا بسنتين حبسا نافذا في حق المهاجر المغربي، الذي بث 131 مقطع فيديو على قناته، أرفقها بتعليقات تشيد بأعمال الجماعات العدائية. فيما أشارت وزارة الشؤون العامة إلى أن "المدان استفاد من ظروف التخفيف كونه كان يعاني من اضطرابات نفسية".

وأضافت الوزارة أن المدعي العام قرر تقليص العقوبة من خمس سنوات إلى اثنتين، بعدما كشفت تقارير طبية أن المغربي رضوان كان يعاني من "الاضطراب الذهاني المزمن وجنون العظمة"، مبرزة في السياق نفسه أنه كان يعاني أيضا من اضطرابات سلبية مثل العزلة واللامبالاة.

وصرح المدعي العام الإسباني أن المدعى عليه لم يكن ينشر فيديوهات من إنتاجه الخاص، وإنما يعيد نشر مقاطع تحوي مواد عنيفة تودع على مواقع إلكترونية تابعة للجماعات الإرهابية، مؤكدا أن المحكوم عليه يشارك بتعليقات تدعو إلى "الجهاد والقتال". فيما طالب محامي الدفاع بـ"تعليق الحكم الصادر في حق موكله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سراج الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 11:54
كان على هذا الشاب في المجتمع الإسباني داعية لسماحة الإسلامة وقيمه المثلى بدل الإشادة بالأعمال الهمجية الإجرامية التي يقوم بهذا هؤلاء الدواعش فهم يستغلون الشباب بسبب جهلهم بهذا الدين العظيم الذي يريد إخراج البشرية من عبادة الذات والشهوات إلى عبادة الله.
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2 - yakoubi الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 13:07
تحصلون في أوروبا على فرصة لتحسين وضعيتكم الاجتماعية..ونشر قيم الدين السمحه..لكن للأسف ؟! مثل هؤلاء الاوباش الرجعيين هذا هو مصيرهم بعد قضاءه العقوبه الحبسيه سيرسلونه لبلده...
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