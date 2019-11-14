24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ازدواجية العرض الكروي.. هل "التيفو" هو المباراة؟ (5.00)

  2. الخذلان الأبدي لليسار المغربي (5.00)

  3. الجامعي: برمجيات ضدّ الإرهاب والجريمة تتجسّس على "الديمقراطيّين" (5.00)

  4. إعلامي مغربي يخيّر الرميد بين الدفاع عن الحريات أو الاستقالة‎ (5.00)

  5. مهرجان الطبخ البيروفي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | مغاربة يحيون ذكرى "المولد النبوي" في ستراسبورغ

مغاربة يحيون ذكرى "المولد النبوي" في ستراسبورغ

مغاربة يحيون ذكرى "المولد النبوي" في ستراسبورغ
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 22:38

نظم مسجد روبرتسو بستراسبورغ، بتعاون مع المركز الثقافي بين الضفتين، أمسية دينية فنية تضمنت مجموعة من الأنشطة المتنوعة، إحياء لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

حضر هذه الأمسية عدد من بعض الجنسيات، وممثلو المساجد والجمعيات. كما حضر الحفل بعض الشخصيات الفاعلة من أصدقاء المسجد، وثلة من الأساتذة الدكاترة.

افتتحت الأمسية بكلمة ترحيبية لشعيب شكري، رئيس الجمعية، تلتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئة هاجر بوساق، الفائزة بالجائزة الأولى في المسابقة العالمية لتجويد القرآن الكريم بماليزيا-صنف النساء.

بعد ذلك، قدمت فرقة الأصالة المغربية للإنشاد والمدائح الدينية والسماع مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي أطربت الحاضرين.

يذكر أن أعضاء جمعية المسجد يحرصون، كل سنة، على إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف، "التي تهدف لإحياء عادات وتقاليد السلف على خطى الآباء والأجداد، ولتقريب الجالية برمتها وأبنائها خاصة من ثقافاتهم الأصلية، فضلا عن تهذيب حسن الأخلاق والسمو بالروح الإسلامية المنبثقة من الشمائل المحمدية وفضائلها وتأصيلها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.