24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط
- إيران .. الاحتجاج ضد غلاء البنزين يسقط قتيلين
- ذكرى اتحاد القوات الشعبية
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021
- ملاسنات تعكّر الاحتفالات بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)
الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)
الأزمة المالية توقف عمل السلالم الكهربائية و"تشد حزام" الأمم المتحدة (5.00)
مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 (5.00)
- مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 - (74)
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021 - (45)
- هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة - (42)
- أزولاي: المغرب يقاوم مساعي صنع الطائفية بالانفتاح وتقبّل الاختلاف - (34)
- العلودي: تعادل موريتانيا صادم والمنتخب سيتحسّن - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لأول مرة في تاريخ مدينة أمستردام .. رفع الأذان خارج أسوار المسجد
عاد الحديث عن الإسلام والجاليات المسلمة بقوة خلال المدة الأخيرة ليهيمن على المشهد السياسي والإعلامي بهولندا. عودة جاءت بعد فترة بيات شتوي طويلة كانت بالنسبة لخيرت فيلدرس بمثابة كابوس ثقيل، فهو لا يستطيع الحياة بدون أن تكون هناك قضية إسلامية يحاول من خلالها تأكيد حضوره ووجوده.
فقبل أسابيع أعلنت إدارة المسجد الأزرق بعاصمة أرض الطواحين الهوائية أمستردام عزمها رفع الأذان عبر مكبرات الصوت خارج أسوار المسجد. هذا الإعلان الذي فتح نقاشا واسعا على الصعيد الوطني والمحلي، سواء على المستوى السياسي أو في وسائل الإعلام الرسمية أو عبر منابر التواصل الاجتماعي المختلفة.
وكما كان متوقعا فقد كان حزب الحرية لفيلدرس السباق للتنديد بهذه الخطوة، مطالبا وزير الاندماج بالإغلاق الفوري للمسجد، بل ولجميع المساجد.
تطبيع الإسلام
مجلس إدارة المسجد قال في البيان الصحافي الذي أرسله إلى وسائل الإعلام: "لقد اتخذنا هذا القرار لأننا نعتقد أنه يمكننا المساهمة من خلاله في تطبيع الإسلام في مدينة أمستردام الجميلة". خطيب المسجد ياسين الفرقاني صرح من جانبه بالقول: "نريد أن نبرز أن عبارة "الله أكبر" جميلة للغاية، وأمستردام، المدينة الأكثر تسامحاً يجب ألا تضيق بذلك. بهذه الطريقة يمكننا أن نتخلص من الكثير من الأفكار السلبية عن الإسلام".
الناطق الرسمي باسم مجلس المساجد المغربية (RMMN) سعيد بوهرو نقلت عنه صحف هولندية أنه لا يفهم كل هذه الضجة بشأن قرار المسجد الأزرق؛ ففي هولندا هناك عشرات المساجد التي يتم فيها رفع الأذان دون أي مشاكل إطلاقا.
أمسية معلوماتية
عمدة المدينة، فيمك هالسما (الزعيمة السابقة لحزب اليسار الأخضر)، لم تكن متحمسة لقرار المسجد الأزرق، على اعتبار أن الأذان يتم باللغة العربية وليس بالهولندية. ولإعطاء التوضيحات اللازمة عن الموضوع، ولتصحيح كثير من الأحكام المسبقة، نظم المسجد أمسية معلوماتية حضرها العشرات من سكان الحي. في ختام اللقاء كان الارتياح باديا على محايا معظم الحاضرين.
كان من المفروض أن يتم رفع الأذان يوم الجمعة 8 نوفمبر، ولكن في آخر لحظة تم اكتشاف قطع سلك موصل بمكبر الصوت في الخارج. ليتم تأجيل الموعد إلى الجمعة الموالي.
ويرفع الآذان
الجمعة 15 نوفمبر 2019 سيسجل في التاريخ باعتباره أول يوم يتم فيه رفع الأذان عبر مكبرات الصوت من فوق صومعة مسجد بأمستردام. فبحضور كثيف للصحافة والسكان في باحة المسجد الأزرق، قام مؤذن المسجد وبصوت رائع برفع أذان صلاة الجمعة.
معظم الحاضرين عبروا عن ارتياحهم وتعاطفهم. الجاليات المسلمة بهولندا والمغربية منها بالخصوص تفاعلت مع الحدث الذي رأت فيه خطوة إيجابية تكرس لقيم وطن متعدد الثقافات، وتعزز مبادئ التسامح والعيش المشترك والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع الهولندي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
هناك بعض المسلمين لا يحترمون قوانينهم لا أعمم أقول بعض و رغم دالك يتمتعون بحياة كريمة لم توفر لهم بلدانهم الأصلية
الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة
المسلم يؤمن بعيسى و موسى عليهما السلام
يا مسلمين كونو خير أمة في تعاملكم وتسامحكم
فالمعاملة الحسنة هي مرآة دين الإسلام .
الله اكبر لااله الا الله محمد رسول الله.
في الحقيقة يعد رفع آذان الصلاة هنا بهولندا فقط سببا من أسباب تأجيج الرأي العام ضد المسلمين، لكن للأسف مسيرو الجالية لاتزال تنقصهم الحكمة و لا يتدبرون شؤون مواطنيهم كما ينبغي. بيننا و بين رفع الآذان هنا سنوات ضوئية، تلك مرحلة ليست سهلة المنال. علينا هنا البدء ببناء الإنسان، و بعدها يأتي ما هو أصعب.
الغرب مهما كان الحال جنة من حبث الحقوق للجميع فالمسلمون ينتحرون للوصول اليه و لا ينتحرون للوصول الى السعودية مهد الاسلام.