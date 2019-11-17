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الرئيسية | مغاربة العالم | لأول مرة في تاريخ مدينة أمستردام .. رفع الأذان خارج أسوار المسجد

لأول مرة في تاريخ مدينة أمستردام .. رفع الأذان خارج أسوار المسجد

لأول مرة في تاريخ مدينة أمستردام .. رفع الأذان خارج أسوار المسجد
قاسم أشهبون من هولندا
الأحد 17 نونبر 2019 - 18:00

عاد الحديث عن الإسلام والجاليات المسلمة بقوة خلال المدة الأخيرة ليهيمن على المشهد السياسي والإعلامي بهولندا. عودة جاءت بعد فترة بيات شتوي طويلة كانت بالنسبة لخيرت فيلدرس بمثابة كابوس ثقيل، فهو لا يستطيع الحياة بدون أن تكون هناك قضية إسلامية يحاول من خلالها تأكيد حضوره ووجوده.

فقبل أسابيع أعلنت إدارة المسجد الأزرق بعاصمة أرض الطواحين الهوائية أمستردام عزمها رفع الأذان عبر مكبرات الصوت خارج أسوار المسجد. هذا الإعلان الذي فتح نقاشا واسعا على الصعيد الوطني والمحلي، سواء على المستوى السياسي أو في وسائل الإعلام الرسمية أو عبر منابر التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكما كان متوقعا فقد كان حزب الحرية لفيلدرس السباق للتنديد بهذه الخطوة، مطالبا وزير الاندماج بالإغلاق الفوري للمسجد، بل ولجميع المساجد.

تطبيع الإسلام

مجلس إدارة المسجد قال في البيان الصحافي الذي أرسله إلى وسائل الإعلام: "لقد اتخذنا هذا القرار لأننا نعتقد أنه يمكننا المساهمة من خلاله في تطبيع الإسلام في مدينة أمستردام الجميلة". خطيب المسجد ياسين الفرقاني صرح من جانبه بالقول: "نريد أن نبرز أن عبارة "الله أكبر" جميلة للغاية، وأمستردام، المدينة الأكثر تسامحاً يجب ألا تضيق بذلك. بهذه الطريقة يمكننا أن نتخلص من الكثير من الأفكار السلبية عن الإسلام".

الناطق الرسمي باسم مجلس المساجد المغربية (RMMN) سعيد بوهرو نقلت عنه صحف هولندية أنه لا يفهم كل هذه الضجة بشأن قرار المسجد الأزرق؛ ففي هولندا هناك عشرات المساجد التي يتم فيها رفع الأذان دون أي مشاكل إطلاقا.

أمسية معلوماتية

عمدة المدينة، فيمك هالسما (الزعيمة السابقة لحزب اليسار الأخضر)، لم تكن متحمسة لقرار المسجد الأزرق، على اعتبار أن الأذان يتم باللغة العربية وليس بالهولندية. ولإعطاء التوضيحات اللازمة عن الموضوع، ولتصحيح كثير من الأحكام المسبقة، نظم المسجد أمسية معلوماتية حضرها العشرات من سكان الحي. في ختام اللقاء كان الارتياح باديا على محايا معظم الحاضرين.

كان من المفروض أن يتم رفع الأذان يوم الجمعة 8 نوفمبر، ولكن في آخر لحظة تم اكتشاف قطع سلك موصل بمكبر الصوت في الخارج. ليتم تأجيل الموعد إلى الجمعة الموالي.

ويرفع الآذان

الجمعة 15 نوفمبر 2019 سيسجل في التاريخ باعتباره أول يوم يتم فيه رفع الأذان عبر مكبرات الصوت من فوق صومعة مسجد بأمستردام. فبحضور كثيف للصحافة والسكان في باحة المسجد الأزرق، قام مؤذن المسجد وبصوت رائع برفع أذان صلاة الجمعة.

معظم الحاضرين عبروا عن ارتياحهم وتعاطفهم. الجاليات المسلمة بهولندا والمغربية منها بالخصوص تفاعلت مع الحدث الذي رأت فيه خطوة إيجابية تكرس لقيم وطن متعدد الثقافات، وتعزز مبادئ التسامح والعيش المشترك والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع الهولندي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عبد الحق الأحد 17 نونبر 2019 - 18:18
الغرب بصفة عامة يعطي الحرية لجميع قاطنيه و من جميع الديانات السماوية و هدا سر نجاحهم
هناك بعض المسلمين لا يحترمون قوانينهم لا أعمم أقول بعض و رغم دالك يتمتعون بحياة كريمة لم توفر لهم بلدانهم الأصلية
الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة
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26
2 - مغربي الأحد 17 نونبر 2019 - 18:22
امستردام المدينة اللادينية اغلب سكانها لادينيون او ملحدون مع اقلية ما زالت مسيحية تعتبر من اكثر المدن الليبرالية في العالم الغالبية العظمى مويدون لزواج المثليين و تربيتهم اطفال ليس هناك قانون يمنع ان تخرج عاريا في الشارع .... ليبراليون و متسامحون لاقصى درجة مع هذا مع اني مسلم لا اظن ان قرار رفع الاذان خارج المسجد فكرة جيدة سيجلب مشاكل لجاليتنا هم في غنى عنها اضراره اكثر من محاسنه و سيزيد من التوتر الذي هناك اصلا
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31
3 - ابو هلال الأحد 17 نونبر 2019 - 18:22
الله اكبر وجب رفع الأذان كي تغير العقلية وترتاح النفوس وتطرد الشياطين.

المسلم يؤمن بعيسى و موسى عليهما السلام
يا مسلمين كونو خير أمة في تعاملكم وتسامحكم
فالمعاملة الحسنة هي مرآة دين الإسلام .
الله اكبر لااله الا الله محمد رسول الله.
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-10
4 - ماسينيسا الهولندي الأحد 17 نونبر 2019 - 18:23
لا، لم تكن هذه أول مرة. رفع الآذان قبل ما يزيد عن 12 عشر سنة خلت بمدينة زايست ضاحية أوتريخت مباشرة بعد انتهاء أشغال بناء المسجد هناك، لكن و لمعارضة الساكنة المحيطة بالمسجد رضخ المجلس البلدي هناك، و الذي كان بدوره و لايزال تحت إمرة الحزب اليميني الحاكم حاليا، لمطالبها.
في الحقيقة يعد رفع آذان الصلاة هنا بهولندا فقط سببا من أسباب تأجيج الرأي العام ضد المسلمين، لكن للأسف مسيرو الجالية لاتزال تنقصهم الحكمة و لا يتدبرون شؤون مواطنيهم كما ينبغي. بيننا و بين رفع الآذان هنا سنوات ضوئية، تلك مرحلة ليست سهلة المنال. علينا هنا البدء ببناء الإنسان، و بعدها يأتي ما هو أصعب.
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21
5 - هنا باريس! ! الأحد 17 نونبر 2019 - 18:29
الغريب في الدول الديمقراطية ( على الورق ) يمنعون اﻻذان عبر مكبرات الصوت، او خارج مكان العبادة ( المسجد ) في نفس الوقت ، أجراس الكنائس تدق بأصوات مرتفعة ومزعجة !! وﻻ احد يحرك ساكناً، منذ إقامتي في أوربا اكتشفت ان فصل الدين عن الدولة ، مؤامرة !! والله العظيم ان اﻻن اقف امام كنيسة صرفت الدولة وتالبلدية ﻻجل ترميمها تفريبا اثنان مليون أورو! !
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-10
6 - مستغرب الأحد 17 نونبر 2019 - 18:32
سبحان الله هذا الدين يحقق مكاسب في بلاد الغرب فيحين يحارب ويضايق من طرف دعاة الحرية والتطور داخل دول مسلمة تحية للجالية المسلمة بالخارج ومزيدا من العمل على إظهار الوجه المشرف لديننا الحنيف
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-4
7 - Massinisa الأحد 17 نونبر 2019 - 18:34
سوءال هل يقبل المسلمون وجود كناءس مع مكبرات الصوت في بلدانهم ؟ هل يمكن ممارسة الشعاءر الدينية المختلفة فوق اراضيهم ؟
الغرب مهما كان الحال جنة من حبث الحقوق للجميع فالمسلمون ينتحرون للوصول اليه و لا ينتحرون للوصول الى السعودية مهد الاسلام.
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14
8 - Kimmo الأحد 17 نونبر 2019 - 18:40
هولاندا بلد التسامح الديني و العرقي
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13
9 - مهاجر بوعرفوي @r الأحد 17 نونبر 2019 - 18:42
الله اكبر و يجيك واحد من رفاقجية يقولك خفظ صوت الأذان و هو في عقر الأمة الإسلامية
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-6
10 - وجدي محافظ الأحد 17 نونبر 2019 - 18:50
الله أكبر والحمد الله. حلمي أن يسود الإسلام في كل البلاد لأن الإسلام شمولي وكوني لكل الأمم. الرسالة كلف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ابلاغها لكل الشعوب.أستغرب حقا من المتخادلين الدين يقولون بأن من أراد الإسلام فليمكث في المغرب أو يدهب إلى الشرق الاوسط. ومن يعيش في أوروبا أو أمريكا عليه أن يساير حياتهم الدنيوية القائمة على الشهوات.اوربا وأمريكا هي أرض الله ونحن مامورون بنشر الدين في كل البلاد لأن الإسلام هو الدي سيسود .انشري هسبريس منبر الأحرار
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-3
11 - الحنين الى الستنيات الأحد 17 نونبر 2019 - 19:00
بدون مكبر الصوت سيكون أحلى بكثير،
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5
12 - سعيد،المغرب الأقصى الأحد 17 نونبر 2019 - 19:11
دعوا الآذان يرفع دعوا لا إله إلا الله تسمع،الإسلام دين الله لا شك في ذلك،فلا يجوز لأحد أن يعترض طريقه بحجج واهية،(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)،
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0
13 - الله أكبر الأحد 17 نونبر 2019 - 19:18
اللهم زد وبارك... الحمد لله على نعمة الاسلام
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