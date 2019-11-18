سفارة المغرب تكرّم جيل المهاجرين الأول في بلجيكا

هسبريس من الرباط

بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال، نظمت سفارة المملكة المغربية ببلجيكا تجمعا جماهيريا حضره أكثر من 800 مغربي من مختلف المدن البلجيكية.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر محمد عامر، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى المملكة البلجيكية، بالمغزى من الاحتفال بهذه الذكرى، حيث تطرق للملاحم البطولية للمجاهدين المغاربة، رجالا ونساء، التي توجت بالاستقلال.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أنها مناسبة للتنويه بالجيل الأول من المغاربة الذين هاجروا إلى الديار البلجيكية، حيث وصفهم بـ"المناضلين والمجاهدين الذين قاوموا ظروف الغربة وتجاوزوا جميع الصعوبات على اختلاف أنواعها وتمكنوا من تربية أجيال أصبحنا اليوم نفتخر بها".

وتطرق محمد عامر لدور الجيل الأول في تأطير الجالية ومساعدتها عبر إنشاء جمعيات ثقافية ودينية ورياضية جعلتها في تواصل دائم مع الوطن الأم، مشددا على أن "هذا الجيل هو من أسس لركائز التعاون المثمر والبناء بين المملكتين المغربية والبلجيكية، وإليه يرجع كل الفضل فيما يجنيه البلدان اليوم من حصاد إيجابي على جميع المستويات".

وفي نهاية هذا الحفل، تم تكريم نساء ورجال من الجيل الأول تقديرا لهم على التضحيات والخدمات الجليلة التي قدموها للمغرب.