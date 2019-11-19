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الرئيسية | مغاربة العالم | تنصيب إلياس المغربي "عمدة للأطفال" بأمستردام

تنصيب إلياس المغربي "عمدة للأطفال" بأمستردام

تنصيب إلياس المغربي "عمدة للأطفال" بأمستردام
حسن الركاز من أمستردام
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 09:17

اختارت لجنة مكونة من بعض أعضاء بلدية أمستردام الهولندية الطفل المغربي إلياس عظمي لشغل منصب عمدة الأطفال بالمدينة في أول عملية تتم لهذا الغرض في تاريخ أكبر مدينة هولندية.

واختير إلياس عظمي، المولود بأمستردام بتاريخ 12 غشت 2008، من أبوين مغربيين متحدرين من مدينة فاس، من بين عدد من المرشحين من مختلف الجنسيات.

وقبل الاختيار الرسمي كان الطفل إلياس قد نشر مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق على مواقع التواصل الاجتماعي عرض فيه برنامجه الذي سيعمل على تنفيذه خلال فترة اشتغاله، والتي لا تتجاوز سنة. وقد حظي الفيديو بمتابعة كبيرة من الأطفال المقيمين بمدينة أمستردام.

وكانت مراسيم توشيح الطفل إلياس بقلادة العمدية قد تمت ببلدية أمستردام، بحضور وسائل الإعلام وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني وأفراد أسرته.

ولاقى اختيار إلياس عمدة للأطفال بمدينة أمستردام ترحابا كبيرا من قبل الجالية المغربية المقيمة بهولندا، حيث تلقى العديد من الاتصالات لتهنئته بتعيينه في هذا المنصب، وكان من بين المهنئين سفير المغرب عبد الوهاب البلوقي.

كما تم استقباله بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بأمستردام، وتمت تهنئته من طرف القنصل العام محمد متوكل.

ومن بين العوامل التي جعلت إلياس يظفر بمنصب عمدة الأطفال، والتي ضمّنها في البرنامج الذي وعد بتنفيذه: محاربة العنصرية، ومحاربة الفقر، والأمن، والحفاظ على البيئة والطبيعة.

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