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الرئيسية | مغاربة العالم | منع 16 راكبا من رحلة جوية بين فرانكفورت ومراكش

منع 16 راكبا من رحلة جوية بين فرانكفورت ومراكش

منع 16 راكبا من رحلة جوية بين فرانكفورت ومراكش
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:40

اشتكى مجموعة من المغاربة من منعهم من طرف شركة "ريان إير" للطيران من الالتحاق برحلة كانت متوجهة من مطار "فرانكفورت-هان" نحو مراكش.

ووفق ما رواه الركاب المغاربة الذين تعرضوا للمنع فإن المطار كان يعاني من زحام شديد، وعندما وصلوا إلى المرحلة الأخيرة، قررت المضيفة المسؤولة عن الإركاب منعهم من الدخول بحجة أنه لم تبق سوى نصف ساعة على موعد الطيران.

وأضاف المتضررون، الذين بلغ عددهم حوالي 16 راكبا، أنهم فوجئوا بالمنع لأن أمتعتهم تم فعلا شحنها في الطائرة، وبالتالي كان ينبغي المنع في مرحلة دفع الأمتعة وليس قبل دخول الطائرة.

المتضررون احتجوا لدى الأمن والعاملين بالمطار، بينما لم يجدوا أي ممثل لشركة "ريان إير" لمحادثته، وفق روايتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسف الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:01
هضرة خاوية.
فبطاقة الاركاب مكتوب فيها نصف ساعة قبل الاقلاع يتم غلق بوابة الاركاب.
من لم يحضر في وقت السفر لا تقبل منه شكاية
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22
2 - هواري الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:10
عمرت عندهوم الطيارة داكشي علاش حيت هكا كايديرو شركات الطيران معروفين بهاد القالب هدا
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-13
3 - hassan talb الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:15
التحقيق سيفتح وسيتم التعويض لأنهم بدولة لا يظلم فيها أحد
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5
4 - الله أعلم الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:21
شركة ريان إير معروفة بأثمنتها المنخفضة ،
ماشي بلقوالب ديال كَراج علال .
والله أعلم .
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9
5 - الفاكمي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:25
هاذو غير امغاربة لوكانوا من جنسيات أخرى لحترموهم واعطوهم مقاعدهم لان المسؤولون المغاربة غائبين لا يدافعون عنهم و لايتدخلوا في مثل هذه المواقف
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