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كُتّاب وآراء
منع 16 راكبا من رحلة جوية بين فرانكفورت ومراكش
اشتكى مجموعة من المغاربة من منعهم من طرف شركة "ريان إير" للطيران من الالتحاق برحلة كانت متوجهة من مطار "فرانكفورت-هان" نحو مراكش.
ووفق ما رواه الركاب المغاربة الذين تعرضوا للمنع فإن المطار كان يعاني من زحام شديد، وعندما وصلوا إلى المرحلة الأخيرة، قررت المضيفة المسؤولة عن الإركاب منعهم من الدخول بحجة أنه لم تبق سوى نصف ساعة على موعد الطيران.
وأضاف المتضررون، الذين بلغ عددهم حوالي 16 راكبا، أنهم فوجئوا بالمنع لأن أمتعتهم تم فعلا شحنها في الطائرة، وبالتالي كان ينبغي المنع في مرحلة دفع الأمتعة وليس قبل دخول الطائرة.
المتضررون احتجوا لدى الأمن والعاملين بالمطار، بينما لم يجدوا أي ممثل لشركة "ريان إير" لمحادثته، وفق روايتهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
فبطاقة الاركاب مكتوب فيها نصف ساعة قبل الاقلاع يتم غلق بوابة الاركاب.
من لم يحضر في وقت السفر لا تقبل منه شكاية
ماشي بلقوالب ديال كَراج علال .
والله أعلم .