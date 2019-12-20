أحمد أريوش .. خبير قانوني يتألق في ثوب المحاماة بـ"فرانكفورت"

هسبريس ـ ط. العاطفي | أ. الخياري

انخرط أحمد أريوش في "هجرة طفولية" قادته دون وعي منه إلى الديار الألمانية، ورغم ذلك لا يتردد في الحديث بالدارجة المغربية وأمازيغية الريف حين يفاخر بحفظ الهوية الأصلية.

في العلوم القانونية برع المنتمي إلى الجالية المغربية، ووسط مكتب للمحاماة في "فرانكفورت" الألمانية يخوض تجارب ناجحة، واحدة تلو الأخرى، دون التخلي عن رهانات تجعل الغد أفضل.

ذكرى العرائش

ولد أحمد أريوش في العرائش، سنة 1982، بين أحضان أسرة وصلت "أرض جبالة" بعد مغادرة منطقة الريف، من إقليم الناظور تحديدا، لكنه لم يعش غير 6 سنوات بهذه المدينة.

"كان أبي أول من هاجر إلى أوروبا، وبعد استقرار وضعه المهني في ألمانيا لم يتردد، بحلول سنة 1988، في استقدام الأسرة التي تركها في المغرب"، يقول أريوش مستحضرا ما جرى.

لم يدخل أحمد أريوش أيا من المؤسسات التعليمية النظامية في مدينة العرائش، ليجد نفسه مدعوّا إلى التأقلم مباشرة مع النظام الدراسي الألماني فور وصوله إلى "التراب الجرماني".

التعلم خلال اللعب

يعتبر المهاجر صغيرا إلى ألمانيا أن طراوة عمره سمحت له بالتأقلم السريع مع فضاء العيش الجديد الذي اختاره والده، رغم أن إكراه ضبط اللغة برز عويصا في البداية.

ويضيف أريوش بشأن هذه المرحلة: "من حسن حظي أننا جاورنا أسرة مغربية لها أطفال في مثل سني، إذ ساهموا في تعليمي اللغة الألمانية خلال فترات اللعب التي كانت تجمعنا".

تخطى أحمد إكراه اللغة، أيضا، من خلال دروس الدعم والتقوية التي تلقاها في أول سنة دراسية له، ليمرق بين باقي الفصول التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، دون أي عثرة.

العلوم القانونية

اختار أحمد أريوش دراسة العلوم القانونية مباشرة بعد نيل شهادة الباكالوريا، وقد حظي بفرصة لتحقيق ذلك في جامعة "يوهان ڤولفغانغ غوته" المتواجدة وسط مدينة "فرانكفورت".

أنهى المهووس بالبحث القانوني مسيرته الجامعية في الربيع 24 من عمره، لينخرط في رحلة تدريب دامت سنتين كاملتين؛ قصد خلالها عددا من المؤسسات والهيئات التي لها صلة بمجال تخصصه.

جاور أريوش تجارب قضائية وأخرى في التدبير الإداري، وجعل فترة المران تستقي خبرات ميدانية بين ألمانيا وإنجلترا، ثم نال القبول لممارسة مهنة المحاماة، وأسس مكتبا خاصّا به لهذا الغرض.

في بذلة الترافع

يتولى أحمد أريوش إدارة مكتبه منذ 10 سنوات ونيف، حيث عمل على الاشتغال منفردا طيلة الأعوام الأربعة الأولى، ثم انفتح على محامين آخرين لمعالجة الملفات الكثيرة التي يمسكها.

ويكشف الخبير القانوني أن "الأداء ينكب على جملة من الحالات، أغلبها يرتبط بالنصوص المؤطرة لمعاملات الأسرة والشغل والتجارة، زيادة على القضايا الجنائية وتقديم الدعم لمؤسسي الشركات".

ينتمي شق من زبناء "مكتب أريوش" إلى فئة المهاجرين العاجزين عن التواصل باللغة الألمانية.. ويقول المحامي نفسه إنه يحرص على إراحة هؤلاء بالتواصل من خلال العربية أو الأمازيغية.

الأولوية للإنسانية

يستجمع أحمد أريوش مسار حياته ثم يعلن أنه لا يصدق توفره على مكتب محاماة ناجح في مدينة "فرانكفورت"، مشددا على أنه سعيد فعلا لأن مجهوداته أثمرت هذه النتيجة.

ويستدرك "ابن العرائش" قائلا: "الفرح تضاعفه مساعدة أناس يقصدوننا لتسوية أمورهم العالقة، إذ نتعامل من منطلق إنساني صرف؛ بغض النظر عن الجنسية أو المعتقد".

يطمح أريوش، في رهان جديد، إلى توسع في الاشتغال وفق المتاح من الإمكانيات، إذ يبتغي تعزز طاقم المحاماة بموارد بشرية تقدم الإضافة المأمولة، ثم جعل أدائه القانوني يصل إلى خارج ألمانيا.

شهود من التاريخ

من يروم تحقيق النجاح في ألمانيا أمامه إمكانيات لا يمكن حصرها بسهولة، وفق أحمد أريوش، لكن العامل المحدد يتمثل أساسا في الحجم المتوفر من الثقة في النفس.

ويقول المحامي عينه إن ضعف الوضع المالي أو نظيره الاجتماعي للوالدَين لا يمكن اتخاذه ذريعة تبرر فشل الأبناء، وإنما كل شخص يجني ثمار أعماله ويتحمل مسؤولية الأهداف التي يحددها.

"الناجحون انطلقوا من تحت الصفر، عبر التاريخ، ثم تبعوا أحلامهم حتى مرتبة عالية. كبرت في أسرة متعددة الأفراد ولم تعر انتباها للهشاشة خلال شق طريق المستقبل، ومثلنا أناس كثيرون فلحوا"، يختم أحمد أريوش.