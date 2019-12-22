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الرئيسية | مغاربة العالم | "رحلة سفاري" الثامنة تلمّ شمل "مغاربة في الإمارات"

"رحلة سفاري" الثامنة تلمّ شمل "مغاربة في الإمارات"

"رحلة سفاري" الثامنة تلمّ شمل "مغاربة في الإمارات"
هسبريس من الرباط
الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:19

شارك عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الثامنة من "رحلة سفاري" التي تنظمها مجموعة "مغاربة في الإمارات"، وتهدف من خلالها إلى "لمّ شمل المغاربة المقيمين بالإمارات، وخلق جو عائليّ يسوده التآخي والاحترام المتبادل، إضافة إلى الترفيه عن النفس من جهة، واستحضار التقاليد والعادات المغربية من جهة ثانية".

وتحت شعار "نلتقي لنرتقي"، تمّ تنظيم مجموعة من الفقرات ذات الطابع المغربي، مع الاستمتاع بأجواء الصحراء عبر أنشطة متعددة تخللها ركوب الجمال والدراجات النارية، والتقاط صورة جماعية بجانب أكبر علم مغربي، وترديد النشيد الوطني المغربي، إضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال مقدمة من إلهام قرى وسميرة جمال.

وقدّمت المجموعة إهداء خاصا، من خلال تصميم لوحة تحمل شعار "عام التسامح"، وكتب عليها إهداء من أبناء المملكة المغربية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أرض التسامح، وتحمل بصمة معظم المشاركين في هذه الفعالية الترفيهية.

وأسهم في تنظيم النسخة الثامنة من "رحلة سفاري" كل من اللجنة المنظمة والمشرفة على تسيير مجموعة "مغاربة في الإمارات"، بالإضافة إلى العديد من الأعضاء النشيطين في المجموعة ذاتها، إلى جانب الراعيين البنك الشعبي ولاري للصرافة؛ فيما اختارت المجموعة التعاقد مع مركز الكرم الطبي، ومع شركة "رويال ادفنشر للسفر والسياحة" التي يوجد مقرها بدبي.

وأشار المنظمون إلى أن مجموعة "مغاربة في الإمارات" لا تزال تأمل في الحصول على نادٍ ثقافي واجتماعي ورياضي على غرار باقي الجاليات، من أجل تأطير الفعاليات وتنظيم الأنشطة الهادفة

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