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الرئيسية | مغاربة العالم | "رشيد الرباطي" يفصل في علاقة المغاربة بالقرآن

"رشيد الرباطي" يفصل في علاقة المغاربة بالقرآن

"رشيد الرباطي" يفصل في علاقة المغاربة بالقرآن
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 يناير 2020 - 05:15

استضاف برنامج "المسلمون يتساءلون"، الذي يبث على القناة التلفزيونية المصرية "المحور"، القارئ المغربي رشيد الرباطي، المقيم بالإمارات العربية المتحدة، في حلقة خاصة عن القرآن الكريم في المغرب العربي.

وتناول البرنامج مجموعة من المواضيع التي تمسّ موضوع الحلقة؛ كعلاقة المغاربة بالقرآن والقراءات، إضافة إلى طرق القراءة بالمغرب، كالقراءة التقليدية المعروفة، إضافة إلى مجموعة من اللطائف الأخرى في هذا الباب، والتي تكفّل القارئ رشيد الرباطي بسردها والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها.

يذكر أن القارئ رشيد الرباطي مجاز في القراءات العشر، ويعدّ واحدا من النماذج المغربية الناجحة للقرّاء المغاربة الذين أضحى لهم صيت محترم في ترتيل القرآن وتَعَلُّمِه وتعليمه في المنطقة العربية، ومن كبار الأئمة والمحكمين الدوليين في القرآن الكريم.

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