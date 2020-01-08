"الحركة الشعبية" تطالب بإتاحة المشاركة في الانتخابات لمغاربة العالم

هسبريس - محمد الراجي

فيما لازال المغاربة المقيمون في الخارج ينتظرون تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحقهم في المشاركة السياسية ببلدهم الأصلي، طالب حزب الحركة الشعبية بتمكين مغاربة العالم من حق المشاركة في الانتخابات، تصويتا وترشيحا.

جاء ذلك في يوم دراسي نظمه فريقا "حزب السنبلة" بمجلسي البرلمان، أمس الثلاثاء، حيث قال محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إنّ على الحكومة أن تمكّن مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، من خلال التصويت والترشح للانتخابات، والتواجد في المؤسسات الدستورية المنتخبة.

وينص الفصل السابع عشر من الدستور المغربي على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات، كما يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، التشريعية والجهوية".

كما دعا مبديع الحكومة إلى العمل على مواجهة التحديات التي تعيشها الجالية المغربية المقيمة في الخارج، عبر وضع سياسات عمومية موازية، والانخراط بقوة في الأوراش الأساسية، كورش التربية والتعليم، والحفاظ على الهوية، وتمكينهم من شروط الرعاية والحماية، لاسيما الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.

وأشار مبديع إلى أن مغاربة العالم، الذين يناهز تعدادهم ستة ملايين شخص، بلغوا مراتب عليا من التمثيل السياسي وتبوؤوا مكانة متميزة في المشهد السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي ببلدان الاستقبال، وتمكنوا من الاندماج داخل مجتمعاتها.

من جهته قال مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، خلال اليوم الدراسي الذي تناول موضوع "مغاربة العالم الرهانات والتحديات والآفاق"، إن ثمة حاجة إلى مقاربة جديدة للتعاطي مع مغاربة العالم، والخروج من النظرة التي تختزلهم في كونهم مصدرا للعملة الصعبة، والتركيز فقط على إنجاح عملية العبور في الصيف.

وأضاف المتحدث ذاته أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية تساهم في بناء بلدان الإقامة والبلد الأم، وهو ما يتطلب توفير الشروط القمينة بضمان جميع حقوقهم والدفاع عنهم، ووضع سياسة عمومية لجذب استثماراتهم ومنحهم تحفيزات جبائية ووعاءات عقارية قصد إنشاء مشاريعهم الاستثمارية.