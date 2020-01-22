الكوميدي رشيد بدوري يعود بعرض "أزهار السجادة"

مبارك بوعلي من كندا

تسلّم الفنان الكوميدي رشيد بدوري، الكندي من أصول مغربية، "التذكرة الذهبية" بعد أن حقق عرضه الجديد Les fleurs du tapis (أزهار السجادة) نجاحا كبيرا، حيث وصلت مبيعات تذاكره إلى أكثر من 50000 ألف تذكرة.

وتؤكد مؤسسة الإنتاج "كو سين" أنه جرى، إلى حدود الآن، اقتناء أزيد من 62590 تذكرة في كيبيك وحدها لمشاهدة العرض الجديد؛ وهو ما اضطر معه الفنان المغربي إلى برمجة عروض إضافية بمدينتي مونتريال وكيبيك، خصوصا أن كل العروض التي برمجت سابقا بيعت تذاكرها قبل شهور من موعدها، مسجلا بذلك عودة جديدة إلى الساحة الفنية بعيد نجاح عرضيه Arrête ton cinéma! et Badouri Rechargé والتي بيع منها أكثر من 800000 تذكرة في جميع أنحاء العالم.

ونشر موقع "كو سين" أن رشيد بدوري يحكي، في عرضه الكوميدي الجديد، قصة طفل ملك سابق، يجب عليه في خضم أزمة منتصف العمر أن يقيم حياته أو يركض لخسارته؛ على اعتبار أن عرض "أزهار البساط" هي سيرة حياة رشيد بدوري، الفكاهي والإنسان، دون بريق أو تنميق، لكنها مقدمة بشكل فكاهي وأكثر تسلية من أي وقت مضى.

ويضيف الموقع أنه بعد أن حقق بدوري نجاحات هائلة في جميع أنحاء العالم، عاد إلى المسرح أكثر التزامًا وفي أنقى التقاليد الهزلية.

يذكر أن الفنان الكندي المغربي رشيد بدّوري من مواليد سنة 1976 بمدينة لفال الكندية من عائلة مغربية قادمة من الريف المغربي، خاض العديد من التجارب العملية والمهنية في مجال التلفزيون والطيران؛ لكن حلمه بأن يتربع على عرش الكوميديا الكيبيكية والكندية لم يأفل لتسطع شمسه وتنتشر في العالم، بالإضافة إلى حيازته مكانة مهمة في الحقل الفني والثقافي الكيبيكي والكندي.