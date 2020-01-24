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الرئيسية | مغاربة العالم | بوريطة يعلن قرب افتتاح قنصلية المملكة بتورونتو

بوريطة يعلن قرب افتتاح قنصلية المملكة بتورونتو

بوريطة يعلن قرب افتتاح قنصلية المملكة بتورونتو
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 يناير 2020 - 23:08

أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الجمعة بالرباط، أن المغرب قرر فتح قنصلية في تورونتو قريبا جدا، وذلك لتحسين الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بكندا.

كما أكد بوريطة، في لقاء صحافي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، أنه بالإضافة إلى الرغبة في تقديم خدمات أفضل للمغاربة المقيمين بهذه المنطقة القنصلية "فإن الهدف هو التفاعل بشكل أكبر مع السلطات الكندية على المستوى المحلي، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمبادلات بين البلدين".

واعتبر الوزير أن البعد الإنساني يشكل مصدر قوة للعلاقات المغربية الكندية، موضحا أن حوالي 160 ألف مغربي يعيشون في كندا، بمن فيهم 40 ألف يهودي و4 آلاف طالب في مختلف الجامعات ومراكز التكوين.

وأكد الوزير أن هذا المجتمع بأسره، "الذي يساهم في إثراء علاقاتنا الثنائية، سيستفيد في المستقبل القريب من الخدمات القنصلية في تورنتو، وهو مركز قنصلي هام يتوفر على ما لا يقل عن مائة تمثيل أجنبي مفتوح بالمكان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - maroquino الجمعة 24 يناير 2020 - 23:20
صراحة وازير نشيط اخدام الله اعونو حنا معا الناس لباغين الخير لهاد البلاد
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22
2 - yakoubi الجمعة 24 يناير 2020 - 23:42
صحيح فرض نفسه في المجال الدبلوماسي..مقارنه مع وزراء سبقوه قليل الكلام ومتواضع ويشتغل في صمت الصراحه هي هذه!!
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8
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