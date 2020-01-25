سفارة المغرب ببكين تقيم خلية أزمة بشأن "كورونا"

هسبريس من الرباط

أقامت سفارة المغرب ببكين، اليوم، خلية أزمة لفائدة أبناء الجالية المغربية بالصين، لتتبع الوضع الصحي لأفراد الجالية وأحوالهم في أعقاب تفشي مرض الالتهاب الرئوي الجديد أو ما يعرف ب"كورونا"، وانتشاره على نطاق واسع في أهم المدن الرئيسية في الصين.

وذكر بلاغ للسفارة أنه يمكن الاتصال بهذه الخلية عبر الرقمين الهاتفيين: 8618701156920 و8615652198381.

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن أيضا الاتصال بالخلية عبر الرابط الإلكتروني [email protected]

وأشارت السفارة المغربية ببكين إلى أن خلية أزمة أخرى تم إحداثها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويمكن الاتصال بها عبر الرقم الهاتفي 212661336854.