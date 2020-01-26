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مركز يطلب إجلاء طلبة مغاربة من مدينة صينية

مركز يطلب إجلاء طلبة مغاربة من مدينة صينية
هسبريس من الرباط
الأحد 26 يناير 2020 - 20:19

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزير الصحة إلى التحرك السريع، والتنسيق الكامل والعاجل مع المؤسسات الصينية ذات الارتباط بالموضوع، "من أجل إجلاء الطلبة المغاربة القاطنين بمدينة ووهان الصينية، في حالة عدم إصابتهم بالفيروس الخطير، والعمل على متابعة حالتهم الصحية جميعا، في إطار التدابير الوقائية الضرورية قبل فوات الأوان".

وأوضح المركز، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن أي تأخر في التعبئة لهذا الغرض "قد يكلف شبابنا الطلبة الذين يتابعون دراستهم هناك حياتهم، وهو ما يمكن اعتباره تهاونا في إنقاذهم، في ظل الأخبار المفزعة التي تفيد بسرعة انتشار الفيروس وصرامة القرارات المتخذة من قبل السلطات الصينية في حق ساكنة ووهان بصفة عامة".

وكانت مجموعة من الأخبار المتداولة إعلاميا قد أفادت بــمحاصرة العشرات من الطلبة المغاربة المقيمين بمدينة ووهان بالصين الشعبية "الذين يتابعون دراساتهم الجامعية هناك، خاصة مقطع فيديو لطالب مغربي يتحدث فيه حول الوضع الخطير الذي يعيشونه بتلك المدينة، وبعد اتخاذ السلطات الصينية قرارا يقضي بالحجر الصحي على سكان المدينة، بسبب انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (Coronavirus)".

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