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الرئيسية | مغاربة العالم | 100 طالب مغربي محاصرون بمدينة ووهان الصينية

100 طالب مغربي محاصرون بمدينة ووهان الصينية

100 طالب مغربي محاصرون بمدينة ووهان الصينية
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 يناير 2020 - 17:15

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، عن عدد الطلبة المغاربة المحاصرين في مدينة ووهان الصينية جراء انتشار فيروس "كورونا" القاتل"، مشيرا إلى أن السفارة المغربية في بكين أحصت إلى حدود يوم أمس الأحد 100 طالب مغربي.

وجواباً على أسئلة المعارضة حول عدم تدخل الحكومة لإجلاء المغاربة من المدن الصينية المحاصرة بالفيروس القاتل، أكد العثماني أنه "يُتابع شخصياً هذا الموضوع، ووزارة الخارجية تُتابع عن كثب تفاصيله وتعقد اجتماعات متواصلة بخصوصه".

وأضاف رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، أن السفير المغربي يتواصل شخصيا مع الطلبة في مدينة ووهان، موردا أن السلطات المغربية ستتخذ جميع الإجراءات شأنها شأن باقي الدول بخصوص إجراءات الترحيل.

وشدد العثماني على أنه "إلى حد الساعة لم تُسجل أي حالة في بلادنا أو شك في أي حالة بخصوص فيروس كورونا"، وزاد أن ووزارة الصحة "اتخذت جميع الإجراءات الضرورية عند مداخل الوطن حتى نحمي بلادنا وفق المعايير الدولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الاثنين 27 يناير 2020 - 17:25
الطلبة المغاربة محاصرون في بيوتهم بدون أكل، بدون مؤونة، الأسواق مغلقة بسبب تفشي المرض، يجب أن تتدخل السفارة لإنقاذ الطلبة المغاربة، أغلبهم صغار السن ليست لهم تجربة في الحياة، يجب إنقاذهم
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13
2 - صادق الاثنين 27 يناير 2020 - 17:25
اللهم احفظهم واحميهم بعنايتك يا رب العالمين. وﻻ تحرق قلبنا عليهم وعلى جميع أبناء المسلمين.
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7
3 - زكريا الاثنين 27 يناير 2020 - 17:31
البلدان للي كتحترم مواطنيها أجلت مواطنيها و سي سعد الدين يتابع عن كثب. الله يلطف بهم و صافي.
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7
4 - المهاجر الاثنين 27 يناير 2020 - 17:36
سوف يتابعون اوضاعكم حتى يتم ارسالكم
في توابيت وسوف يتم متابعت الوضع
يا مغاربة انتم كالذباب عند كل من يجلس على كرسي وله سلطة
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6
5 - كونان الاثنين 27 يناير 2020 - 17:42
لا خوف عليهم، لأنهم مسلمون، فهذا المرض عقاب الله على الكفار كما يقول البعض من دول العالم الثالث. اذن لا خوف.
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