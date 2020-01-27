100 طالب مغربي محاصرون بمدينة ووهان الصينية

هسبريس من الرباط

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، عن عدد الطلبة المغاربة المحاصرين في مدينة ووهان الصينية جراء انتشار فيروس "كورونا" القاتل"، مشيرا إلى أن السفارة المغربية في بكين أحصت إلى حدود يوم أمس الأحد 100 طالب مغربي.

وجواباً على أسئلة المعارضة حول عدم تدخل الحكومة لإجلاء المغاربة من المدن الصينية المحاصرة بالفيروس القاتل، أكد العثماني أنه "يُتابع شخصياً هذا الموضوع، ووزارة الخارجية تُتابع عن كثب تفاصيله وتعقد اجتماعات متواصلة بخصوصه".

وأضاف رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، أن السفير المغربي يتواصل شخصيا مع الطلبة في مدينة ووهان، موردا أن السلطات المغربية ستتخذ جميع الإجراءات شأنها شأن باقي الدول بخصوص إجراءات الترحيل.

وشدد العثماني على أنه "إلى حد الساعة لم تُسجل أي حالة في بلادنا أو شك في أي حالة بخصوص فيروس كورونا"، وزاد أن ووزارة الصحة "اتخذت جميع الإجراءات الضرورية عند مداخل الوطن حتى نحمي بلادنا وفق المعايير الدولية".