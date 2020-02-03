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الرئيسية | مغاربة العالم | قاض يقرب حماية العقارات من الجالية في أوترخت

قاض يقرب حماية العقارات من الجالية في أوترخت

قاض يقرب حماية العقارات من الجالية في أوترخت
حسن الركاز من هولندا
الاثنين 03 فبراير 2020 - 09:12

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأوتريخت لقاء تواصليا، مع المجتمع المدني، تناول موضوع "تحرير الوكالات في التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية".

وذكّر القنصل العام المغربي بالسياق الذي جاء فيه تغيير المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وهو تفاقم ظاهرة السطو والاستيلاء على عقارات الغير، ما استدعى تدخل المؤسسة الملكية للتنبيه إلى خطورة تنامي هذه الظاهرة بسبب استغلال آثار ومخلفات الوكالات العرفية التي كان يطالها فعل التزوير.

محمد الزركي، قاضي التوثيق بسفارة المملكة المغربية في لاهاي، قدم شروحات مفصلة حول ماهية التعديل الذي طرأ على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وآثرها القانونية والعميلة على إنجاز الوكالات من أجل عملية بيع وشراء العقارات، بشكل علمي وعملي.

وقدّم القاضي محمد الزركي شرحا لعقد الوكالة ومميزاته كعقد رضائي ينتج آثارا قانونية في المعاملات العقارية وغيرها، وبيّن الاختلاف بين آثار عقد الوكالة المفوضة أو العامة والوكالة الخاصة، وقدّم نصائح عملية بشأن تفادي عقود الوكالة العامة، واعتماد الوكالة الخاصة مع تحديد نطاق العقد وموضوعه قدر الإمكان في المعاملات العقارية على الخصوص، حماية للمصالح الخاصة بالموكلين وتفاديا للاستعمالات المشوبة بسوء النية.

كما بيّن أسباب انقضاء الوكالة والواجبات القانونية المترتبة على الوكيل بشأن تقديم حساب مفصل للموكل بعد انتهاء المهمة المسندة إليه، مستعرضا أمثلة عملية لتبسيط الشروحات القانونية للحاضرين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة سبقها لقاء مماثل جمع بين القاضي الزركي والجمعيات المدنية بالقنصلية العامة لمدينة أمستردام، كان موضوعه مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها على المغاربة المقيمين بالمهجر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - aziz الاثنين 03 فبراير 2020 - 09:44
حبدا لو قاموا قضاة المغرب الشرفاء بمثل هذه المبادرات بمحاكم المملكة يتطرقون فيها لمثل هذه المواضع ويقومون بشرحها للمواطنين وكيفية تقديم الشكايات لان القانون المغربي به عدة ثغرات زد على ذالك هناك رؤساء بعض المحاكم من يضغطون على القضاة في الاحكام خصوصا الذين افنوا في بعض المدن اعمارهم ووصلوا سن التقاعد ومزالو يمارسون اعمالهم في نفس المحاكم
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