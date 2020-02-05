24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1913:4616:3919:0520:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. من الموت إلى الحياة .. قصص انعتاق مغاربة من ويلات التطرف (5.00)

  2. الاتحاد الأوروبي ينتقد "صفقة القرن" الأمريكية (5.00)

  3. "كازانيرشور".. "مدينة" توفر 30 ألف منصب شغل بالدار البيضاء (5.00)

  4. تغطية الأبوين ... حَقٌّ أُريدَ به اقتطاع باطل !! (5.00)

  5. هتك عرض قاصر يوقع شخصا في قبضة الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | تحويلات الجالية نحو المملكة تتجاوز 64 مليار درهم في سنة 2019

تحويلات الجالية نحو المملكة تتجاوز 64 مليار درهم في سنة 2019

تحويلات الجالية نحو المملكة تتجاوز 64 مليار درهم في سنة 2019
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:00

استقرت تحويلات مغاربة الخارج إلى المملكة ما يزيد عن 64 مليار درهم نهاية السنة الماضية؛ وهو رقم لم يتغير كثيراً مقارنةً بما أرسلوه في سنة 2018.

ووفق مُعطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف فقد ناهزت تحويلات الجالية، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 64 مليارا و862 مليون درهم مُقابل 64 مليارا و925 مليون درهم قبل عام من ذلك، أي بانخفاض طفيف قدره 63 مليون درهم.

وتُفيد معطيات مكتب الصرف بأن أعلى رقم حققته تحويلات المغاربة خلال الخمس سنوات الماضية كان سنة 2017 بحوالي 65 مليار درهم، فيما كان الرقم في أدنى مستوياته سنة 2015 بحوالي 60 مليار درهم فقط.

وتُمثل تحويلات الجالية المغربية إلى بلادهم مصدراً مُهماً لدعم رصيد المملكة من العُملة الصعبة، التي تُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية.

ووفق إحصائيات رسمية، يصل عدد المغاربة المقيمين في الخارج حوالي 5 ملايين نسمة، أغلبهم في أوروبا؛ وهو ما يجعلها ثاني أكبر جالية لبلد إفريقي، ويقوم حوالي 42 في المائة منهم بتحويل أموال إلى أفراد من أسرهم.

ويتصدر المغاربة المقيمون في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المُحولين للأموال بنسبة تتجاوز النصف (55 في المائة)، يليهم المهاجرون في الدول العربية، ثم الدول الأوروبية تقليدية الهجرة، ثم أمريكا الشمالية.

وتُوجه هذه التحويلات بالدرجة الأولى إلى الوالدين، يليهما الزوج أو الزوجة، ثم إلى أشخاص آخرين، ويحتفظ المهاجرون بعلاقات وثيقة مع أسرهم بمدهم بتحويلات مالية مستمرة في إطار التضامن العائلي، وتعتبر هذه التحويلات المالية بالنسبة لفئة كبيرة من الأسر مورداً رئيسياً.

وتفيد مُعطيات رسمية بأن أغلبية المهاجرين المغاربة الحاليين، بحوالي 80 في المائة، يقومون بتحويل الأموال إلى المغرب أكثر من مرة واحدة في السنة، وترتفع الوتيرة غالبا في المناسبات الدينية وعطلة الصيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الادريسي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:09
وتُمثل تحويلات الجالية المغربية إلى بلادهم مصدراً مُهماً لدعم رصيد المملكة من العُملة الصعبة، التي تُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - taximan الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:09
On profite même pas d’un centime de la caisse de compensation comme tous les marocains, encore une injustice !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - محمد المانا الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:14
لو كانت الحكومة تتعامل بجدية مع الجالية و تحميهم من مافيا العقار و تسهيل أمورهم في الإدارة لكانت التحويلات أكثر . لكن نحن لا نساوي شيء عندهم وما يهمهم سوى أموالنا. كم من مهاجر نصب عليه و ضاع حقه . و هناك الكثير أصبحوا يسافرون إلى بلد آخر و لم يعودوا يفضلون المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - Merci الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:16
شكرا لفرنسا (2 مليون مهاجر),اسبانيا (مليون مهاجر),ايطاليا (600 الف),بلجيكا (500 الف),هولندا (400 الف),امريكا (200 الف),الامارات (150 الف),كندا (100 الف),المانيا (90 الف)……………
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - med الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:16
انا مقيم في قطر تحويلاتي فاقت 300000 درهم في غضون سنتين اودعتها في أحد الابناك المغربية فاشتريت عقارا لما لجأت الى دالك البنك كي أقرض رفضوا -- لم اعد اودع نقودي فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - حسن فرنسا الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:16
الجالية المغربية تساهم في الإقتصاد الوطني اما التماسيح والعفاريت العكس اي انهم يهربون أموال للخارج ولى تهمهم مصلحة المواطن ولا الاقتصاد الوطني اللهما ان هدا منكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - Amghar الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:17
الجالية والسياحة والفوسفاط و الثروة السمكية والذهب والفضة والغاز والضرائب ومازالين كنتسلفو ومزال الدولة مقداش دير حلول باش تعطي تعليم وصحة في المستوى للمواطنيين!! يا للعجب مع هاد المسؤولين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - مغربي قح الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:18
هاد الفلوس يصيفطوهم 5 ملايين مغاربة للوطن ويخرجوهم بضعة مغاربة لأبناكهم برا !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.