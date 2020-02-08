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الرئيسية | مغاربة العالم | "خلية أزمة" تتواصل مع المغاربة المقيمين بالصين

"خلية أزمة" تتواصل مع المغاربة المقيمين بالصين

"خلية أزمة" تتواصل مع المغاربة المقيمين بالصين
هسبريس من الرباط
السبت 08 فبراير 2020 - 11:52

تستمر تطمينات السفارة المغربية بالصين بشأن الجالية المغربية المقيمة هناك، فقد أكدت أنه إلى حدود يوم أمس الجمعة لم يتم الإعلان عن أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية المغربية، بمن فيها أعضاء السفارة.

وقالت السفارة في بلاغ لها إن خلية الأزمة التي تم إنشاؤها تحت الإشراف المباشر للسفير عزيز مكوار، بتعاون وثيق مع السلطات المغربية والصينية، تتابع باستمرار تطور الأوضاع في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية.

ونبهت السفارة إلى ضرورة اتباع توصيات السلامة الصحية وتدابير السفر الصادرة عن السلطات الصينية لمنع انتشار المرض، مؤكدة أن الخلية التواصلية التي تم إحداثها سابقا ستظل في تواصل مع المغاربة المقيمين بالصين.

وسبق للسفارة المغربية بالصين أن أوردت أنها "في تنسيق مستمر مع السلطات الصينية، وكذلك الجالية المغربية لتتبع هذا الوضع"، داعية "الجميع إلى التحلي بالحيطة والحذر، واتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الصين".

وأضافت السفارة أنه "في حالة الحاجة إلى أية مساعدة قنصلية أو مزيد من المعلومات منها"، فإن مصالحها "تهيب بجميع أفراد الجالية المغربية المعنيين بإرسال المعلومات الشخصية، (رقم الهاتف، رقم جواز السفر والعنوان)، إلى البريد الإلكتروني أو أرقام السفارة"، مسجلة أن "الفيروس انتشر بالخصوص بمدن إقليم خوباي، بالإضافة إلى مدن أخرى".

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