وزارة الجالية تعتمد مقاربة جديدة لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج‎

هسبريس من الرباط

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عزمها إجراء صفقات عمومية للسنة المالية 2020، أبرزها دراسة حول الإستراتيجية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، التي ستكون لأول مرة وفق مقاربة جديدة أساسها الاستدامة والشراكة والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، وفق ما أكده مصدر مسؤول لهسبريس.

وأوضح المصدر ذاته أن لقاءات متواصلة تعقد خلال هذه الأيام بين مسؤولي الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج التي تشرف عليها نزهة الوافي وقطاعات التعليم والصحة والسياحة من أجل الخروج ببرامج جديدة واتفاقيات مؤطرة لإدماج الكفاءات المغربية بالخارج في الأوراش التنموية ذات الأولوية بالمغرب، "لاسيما أن تعبئة الكفاءات من أولويات الوزارة المنتدبة في ظل وجود كفاءات عالية التأهيل (أزيد من 400 ألف مغربي مقيم بالخارج يتوفر على مستوى باكالوريا + 5 سنوات فأكثر)".

وبالعودة إلى البوابة الإلكترونية للوزارة المنتدبة فإن من بين الأهداف المسطرة في مجال الكفاءات تعبئة الحاملين لخبرات وتجارب ومعارف، والراغبين في المساهمة بها في تنمية المغرب، وذلك عن طريق توفير إطار لإطلاع الكفاءات على فرص إشراكها، وتمكينها من تطوير شراكات مع الفاعلين المغاربة العموميين والخواص، وإدماج هذه الشراكات في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، فضلا عن مواكبة حاملي المشاريع.

وتنبني المقاربة المتبعة، يقول المصدر، في هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحديد الطلب المغربي في مجالات البحث، والتكوين، والخبرة والاستثمار، ومواكبة خلق شبكات الكفاءات الموضوعاتية أو الجغرافية، وإدماج المشاريع في إطار الشراكة.

وفي إطار هذه المقاربة تم إحداث العديد من شبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، سواء على المستوى الجغرافي (ألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا وفرنسا) أو الموضوعاتي (المحامون مغاربة العالم، والبيئيون مغاربة العالم، والأطباء مغاربة العالم...).

وفي إطار تعبئة الكفاءات، يؤكد المتحدث أن من بين الصفقات التي أطلقتها الوزارة المنتدبة تدبير معلوماتي للبوابة الإلكترونية "مغربكم" (Maghribcom) التي ستمكن من تشبيك الكفاءات وإغناء معطيات هذه البوابة بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية (الصحة والسياحة والتعليم)، بهدف تعزيز مساهمة هذه الكفاءات ونقل خبراتها للمساهمة في التنمية الوطنية، مع تعزيز المقاربة الجهوية.

كما سيمكن تحيين هذه البوابة من التعرف على مزيد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وتجميع المعطيات المتعلقة بالمخططات القطاعية بالمغرب، وفرص الشغل والإجراءات المرتبطة بفرص الأعمال والاستثمار، حسب ما سبق أن أعلنته نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يورد المصدر المسؤول.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج سبق أن أنجزت دراسة بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE، أظهرت أن 17 في المائة من أفراد الجالية حاصلون على شهادات جامعية عليا، وأن 70 في المائة من الجالية المغربية تتمركز في ثلاث دول، وهي فرنسا (33.5%)، إسبانيا (25.1%) وإيطاليا (12.5%). كما أن 90 في المائة من الجالية المغربية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشيطة بين 15 و65 سنة.

يشار أيضا إلى أن تقريرا صادرا عن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية سنة 2013، بعنوان "من أجل إستراتيجية وطنية مندمجة للتعبئة في أفق 2030"، من خلاصاته أن "الاستعانة بالكفاءات المغربية بالخارج يفرض نفسه كضرورة ملحة بما أن المغرب في حاجة إلى عدد كبير من الكفاءات عالية التأهيل لمواكبة تنزيل الأوراش الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".